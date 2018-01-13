台股連續拉升，漲多的電子股開始高檔震盪，或反映台幣升值匯損利空，惟國際股市持強，個股仍具表現機會，此時低價、低基期股逐漸抬頭；而國際油價創高升，原物料行情漸旺，加上外資大買金融股，具籌碼優勢，短線或成為盤勢重心。

【文／方亞申】

弱勢美元持續帶動國際資金流向亞股，外資對台股態度由中性翻多，從去年底翻正為買超至本周，累計買超約三七三億元，台股指數最高來到一○九三四點、近二七年半來最高點；美國總統川普力推的稅改過關，財政赤字預期將擴大，美元不升反貶，導致許多美元資金轉向亞洲市場。

亞洲的印度、香港恆生及國企加上中國上證指數全面推升至近一年來高點，日本則是一九九二年以來新高、港股為近十年新高。歐洲則有英國創歷史新高，德國重回歷史高點，這一輪在美國道瓊、標普、Nasdaq 三大指數領軍創歷史新高下，帶動國際資金重新進駐股市。且川普公開說以股市創新高自豪，認為道瓊上看三萬點。

美國傳產＋能源股帶領創高

在非電子股方面，傳產股受美國一．五兆美元基礎建設激勵，從去年這波段美股上漲，包括波音、卡特皮拉、美國鋼鐵、鈕可鋼鐵、水泥等至今都還在上漲創高，能源股更是幾乎全面創高；金融股則有放寬監管及業務，中長線看好，推升道瓊居高不下；科技股則有企業降稅利多，預計在海外擁有大批現金的蘋果、微軟、思科等資金可望有部分匯回，一般認為將多發股息或買庫藏股作為減資，那麼ＰＥ將下降，資金又將買進。Nasdaq 轉眼間已逼近七千二百點，連去年第四季最弱的費半指數也將挑戰新高，ＧＰＵ大廠 Nvidia 股價再創新高。

在美股超強帶領下，國際股市看回不回，紛紛突破重要關卡，台股也創去年高點一○八八二點，最高來到一○九三四點，不過短線從一○四一九點快速拉升至一○九三一點，反彈五一五點，彈幅不算小，且依台股過往漲跌慣例，在指數創波段新高後，將出現拉回壓力。

尤其這次以台積電（2330）為首的電子股彈升，日ＫＤ值已漸入高檔，且台幣從去年底的三○．二三，快速升值至二九．五，幅度達二．四％，尤其突破三○大關，令市場相當擔心去年第一季電子業、壽險業及外銷業鉅額匯損是否再度出現？

去年台幣升值七．五％，第四季升值一．五三％，今年持續升值，對於外銷及壽險業都是龐大壓力，連台積電法說會都把第四季設定匯率為三○．三，也難逃受匯率影響，這點在四月前季報、年報公布前的某個時機點一定會引爆。最近股王大立光股價頻創波段新低，業績不如預期是主因，但去年第一季該公司也曾經出現高額匯損。

電子股匯損陰影再起

短線上對於股價在季線之下的電子股要特別小心，尤其進入今年第二周，當指數還創高中，股價逆勢下跌者不少，且跌幅不算輕，似乎有點開始反映匯損利空！不過，就技術面來說，經過這次連續彈升創高，台股指數周ＫＤ值已從低檔交叉向上，只要守穩在季線一○六七○點之上，短線若拉回還是可擇股介入。

其實台股除電子股外，還是有不少低基期的物美價廉個股。

台灣去年出口表現，全年出口值達三一七三．九億美元，達歷年次高水準，年增率十三．二％，創下近七年最大增幅。除電子業受到蘋果激勵，拉升出口業績外，其實國際原物料反彈，帶動包括鋼鐵、塑化、水泥、玻璃、橡膠及特用化學等業績大幅成長也是值得重視。

來源：《先探投資週刊》 1969 期

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