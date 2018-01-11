【華冠投顧】補教新貴華韡再登波段新高

藍慶賜分析師

OTC 領先大盤回測 10 日均線後出現止跌，大盤今天回測 10 均線後拉尾盤，主力意圖守住 10 均線的心態明顯。妖股 (9958) 世紀鋼漲停持續軋空走勢，俗話說空頭不死，多頭不止，放空要找股本大量大的股票，才不會被主力軋空。

被動元件中的晶片電阻再度漲價 15%-20% 不等，今天早盤被動元件族群氣勢如虹，在龍頭 (2327) 國巨的帶動下開高走高以及族群中的 (3624) 光頡、(6127)九豪、(2478)大毅等都出現虎頭蛇尾的走勢。順勢而為事半功倍，逆勢而為艱難險阻，當時機不對時即使有利多加持，也不一定會受到資金的追捧。

受挖礦需求大增，主機板繪圖卡的 (6150) 撼訊 12 月營收大增 157%、(2399)映泰 12 月營收大增 64% 與 (2376) 技嘉三檔漲停，甚至 12 月營收衰退的 (2377) 微星、(3515)華擎也都大漲。

補教三雄 (8489) 三貝德、(8437)大地 KY、(2496)卓越今天漲跌互見，補教新貴 (5481) 華韡轉型收購快樂麥田教育科技 100% 股權，進軍大陸產品主打 3-15 歲幼兒英文教育，大陸幼教正逢蓬勃發展百花齊放的時期，華韡此時進軍大陸未來發展潛力無限。補教三雄的股價都是百元俱樂部成員，華韡目前股價半百不到，投資人可留意。

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