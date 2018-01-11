勞基法風暴 賴清德：我要特別感謝林美珠部長

行政院在勞基法修正案三讀通過後，今 (11) 日由院長賴清德召開行政院會，賴清德在會中特別點名與感謝勞動部長林美珠。

賴清德說，他要特別感謝林美珠，在修法過程中展現了政務官難能可貴的責任與擔當，特別是此刻身體有恙，但仍扛起所有責任，不計毀譽，承擔各種批評，完成歷史性的工作。

賴清德表示，尤其是勞基法要賦予彈性，卻讓勞動部主責，工作拿捏本身就困難，更何況社會持不同意見，一波又一波激烈的過程，行政院都看到了，但林美珠都沒有退縮，充分展現政務官的責任與堅持精神，令人欽佩，非常感謝。

賴清德表示，希望勞基法通過後，社會也能瞭解，政府保障勞工權益的決心從未改變，這次修法過程中社會所關切的各項議題，特別是要注意勞方弱勢的部分，他請勞動部與相關部會持續溝通並適時檢討，讓新的勞動體制，能夠運行得更加順利。

賴清德強調，他就任行政院長以來致力推動各項施政措施，不論是政府帶頭加薪、排除產業投資障礙、優化賦稅制度、建構友善的新創環境，乃至於近日正在針對年輕人低薪問題研擬對策等，都是希望透過多面向的努力，振興台灣經濟，逐步改善當前薪資停滯的問題，讓國民所得能夠提升，他請各部會持續堅持與推動。

另外，外傳林美珠最初反對修正勞基法，她是在行政院的要求下被迫提案修法，行政院發言人徐國勇表示，林美珠從沒有反對修法，那是不實傳言。

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