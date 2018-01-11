祈年活：未來數年金融市場仍會增長

景順首席經濟師祈連活表示，2017年環球商業周期擴張持續強勁；展望2018年，受惠於美國和歐元區經濟向好，以及中國和印度平穩經濟增速，此商業周期將持續造好。

大部新興經濟體的增長動力繼續改善，但受到房地產市場輕微放緩影響，中國的增長勢頭有所減弱。然而，祈連活仍預期2018年中國的實際國內生產總值增速為6.6%，消費價格通脹為1%。過去一年，中國不少國企行業，包括鋼、煤炭以及電力等基本行業過剩產能持續減少，但中國經濟仍然繼續前行。信貸增長已放緩至自金融危機以來最低水平，中國政府已在最近信貸飆升中維持貨幣政策整體穩定。

資產市場方面，他認為環球市場估值高企未必會對經濟擴張造成威脅。目前資產價格水平並非基於高槓桿，而是基於極低的利率。只要央行謹慎上調利率，而且商業周期擴張得以延續，金融市場可以在末來數年繼續折讓盈利增長。現時商業周期始於2009年6月，已經持續了100個月，並打破此前為期10年最長擴張紀錄。

他又預期，2018年美國實際GDP增長將達2.4%，消費價格通脹為1.8%。

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