加拿大認為美國將退出北美自貿協定

美國時間 1 月 10 日本周三，路透援引政府消息人士說法稱，加拿大越來越確信，川普將很快宣布，美國打算退出北美自由貿易協定（NAFTA）。消息人士預計，川普將在本月下旬、即美加墨三方進行倒數第二輪 NAFTA 談判時公布這一意向。

消息傳出後，美元兌加幣一度漲至 1.2576，刷新日高，日內漲約 0.9%。

美元兌墨西哥比索一度漲至 19.39，同樣刷新日高，日內漲逾 0.7%。

在美上市 iShares 安碩 MSCI 墨西哥 ETF 跌幅一度逼近 2.9%。在美上市 iShares 安碩 MSCI 加拿大 ETF 跌幅超過 1%。在墨西哥上市 iShares 安碩 NAFTRAC ISHRS 維持跌幅在 1.2% 左右。

若上述消息屬實，就意味著，川普會葬送 23 年曆史的 NAFTA，和兩個鄰國、尤其是美國一大貿易夥伴加拿大硬碰硬。

美國貿易代表辦公室數據稱，加拿大是美國第二大貿易夥伴，2015 年雙邊商品貿易規模達到 5750 億美元，美國對加拿大的貿易逆差僅有 150 億美元，相當於雙邊商品貿易額的 2.6%。

川普 2016 年終總統競選中就聲稱 NAFTA 是「美國有史以來最糟糕的協定」，並承諾當選後重新談判或廢除協定。去年 8 月重啟 NAFTA 談判以前，川普政府就宣布，對加拿大支柱產業軟木材徵收反傾銷稅。

去年 11 月末 NAFTA 第五輪談判落幕後，美墨加三方仍有重大分歧未能解決。加拿大外交部長 Chrystia Freeland 此後表示，美國提出了「極端的建議」，因此「我們根本不能同意」。

比如美國要求北美產汽車之中有一半產值來自美國，要求產自北美的汽車零部件占比門檻由 62.5% 提高到 85%。加拿大和墨西哥都不予接受。

川普政府發現，中國不公平地借道加拿大和墨西哥，讓本國產品進入美國市場。這是美方在 NAFTA 談判中大力推動上述汽車產地新規的一個原因。

『新聞來源／華爾街見聞』