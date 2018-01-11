破18年慣例 川普將赴世界經濟論壇 推銷美國優先

美國總統川普向來反對國際合作及多邊主義，為了宣揚其「美國優先」主張，他更決定直搗全球化主義的「大本營」，宣佈將參加月底在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇 (WEF)，是 18 年來首位出席會議的美國總統。

白宮發言人桑德斯 (Sarah Huckabee Sanders) 周二 (9 日) 表示，川普 (Donald Trump) 將向世界領袖推銷「美國優先」，讓美國企業和工人進一步受惠。英國廣播公司 (BBC) 的分析認為，中國國家主席習近平去年破天荒出席會議，結果贏盡掌聲，川普或想藉這次搶回一點曝光機會，同時反駁去年與會者對他退出全球事務的批評。

香港《文匯報》綜合外電報導，世界經濟論壇由德國經濟學教授施瓦布 (Klaus Schwab) 在 1971 年創立，倡議促進國際貿易，本屆會議於 1 月 23 日至 26 日舉行，主題為「在破碎的世界中創造共同未來」，明顯是針對川普而來。今年的會議預計將有超過 2500 人參加，包括英國首相梅伊 (Theresa May) 和法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron)。

達沃斯論壇向來被視為全球化的象徵，參加者非富則貴，與高舉民粹主義的特朗普格格不入。已經失寵的川普前「國師」班農 (Stephen Bannon)，經常批評那些無視工人階級利益的有錢人為「達沃斯幫」，政治風險諮詢公司歐亞集團主席布雷默 (Ian Bremmer) 認為，如果班農仍然得勢，川普理應不會參加論壇，「但川普並非那種很看重意識形態的人」。

布雷默指出，川普出席會議既可滿足他登上新聞頭條的慾望，同時又不會引起其支持者的關注，但他認為川普無論在會議上說什麼，都很難改變其他與會者對全球化的看法。

WEF 執行主席施瓦布 (Klaus Schwab)，西方國家在冷戰結束後主張共同的自由民主價值觀，為世界構建秩序，但美國總統不再參與其中，情況令人擔憂。他指出，世界現在陷入分化，他明白反全球化的民粹主義為何急速冒起，承認需要檢討全球化主義，但不能「一刀切」地與它分割，認為要在國家主權和國際經濟合作之間取得平衡。