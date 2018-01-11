川普手撕北美自貿協定？加拿大預計美國將很快退出

摘要：消息傳出後，加幣、墨西哥比索等資產短線大跌。消息意味著，24 年曆史的北美自貿協定（NAFTA）將不復存在。對於川普試圖通過修改 NAFTA 打擊的其他對美國進行所謂不公平貿易國家，他還可能採取行動。

川普可能很快讓 24 年歷史的北美自貿協定不復存在，但他針對的可能不只是兩個鄰國。

美國時間 1 月 10 日本周三，路透援引政府消息人士說法稱，加拿大越來越確信，川普將很快宣布，美國打算退出北美自由貿易協定（NAFTA）。消息人士預計，川普將在本月下旬、即美加墨三方進行倒數第二輪 NAFTA 談判時公布這一意向。

不過自稱加拿大最大新聞網站的 Toronto Star 報導稱，雖然加拿大在為美國可能退出 NAFTA 積極做準備，但官員們並不確信川普會放棄 NAFTA。

上述路透消息傳出後，美元兌加幣一度漲至 1.2576，刷新日高，日內漲約 0.9%。

美元兌墨西哥比索一度漲至 19.39，同樣刷新日高，日內漲逾 0.7%。

在美上市 iShares 安碩 MSCI 墨西哥 ETF 跌幅一度逼近 2.9%。在美上市 iShares 安碩 MSCI 加拿大 ETF 跌幅超過 1%。在墨西哥上市 iShares 安碩 NAFTRAC ISHRS 維持跌幅在 1.2% 左右。

挑戰 NAFTA 可能不單針對加墨

若上述消息屬實，就意味著，川普會葬送 24 年曆史的 NAFTA，和美國重要貿易夥伴加拿大硬碰硬。對於他試圖通過修改 NAFTA 打擊的其他對美國進行所謂不公平貿易國家，未來他還可能採取行動。

川普 2016 年終總統競選中就聲稱 NAFTA 是「美國有史以來最糟糕的協定」，並承諾當選後重新談判或廢除協定。去年 8 月重啟 NAFTA 談判以前，川普政府就宣布，對加拿大支柱產業軟木材徵收反傾銷稅。

去年 11 月末 NAFTA 第五輪談判落幕後，美墨加三方仍有重大分歧未能解決。加拿大外交部長 Chrystia Freeland 此後表示，美國提出了「極端的建議」，因此「我們根本不能同意」。

比如美國要求北美產汽車之中有一半產值來自美國，要求產自北美的汽車零部件占比門檻由 62.5% 提高到 85%。加拿大和墨西哥都不予接受。

《華爾街日報》文章當時提到，川普政府發現，中國不公平地借道加拿大和墨西哥，讓本國產品進入美國市場。這是美方在 NAFTA 談判中大力推動上述汽車產地新規的一個原因。

去年《經濟參考報》文章也援引分析稱，白宮的目標不僅意在從對墨和對加貿易上縮小赤字，還希望堵住第三國利用加墨兩國作為跳板規避美國壁壘進入美國市場的政策漏洞。

上述文章提到，有統計顯示，將加墨兩國作為原產地進入美國市場的第三方產品，占到美國每年進口貿易總額的約 10%。

美國可能損人不利己

但川普如果決定讓美國撤出 NAFTA，可能既損人也不利己。

美國貿易代表辦公室數據稱，加拿大是美國第二大貿易夥伴，2015 年雙邊商品貿易規模達到 5750 億美元，美國對加拿大的貿易逆差僅有 150 億美元，遠高於川普此前聲稱美國對墨西哥的貿易逆差——600 多億美元。

加拿大大行 Bank of Montreal 去年 11 月的一份報告指出，如果 NAFTA 談判破裂，美加墨三國間的貿易將實施 WTO 制定的關稅。若改為 WTO 關稅，美國汽車業和紡織業將首當其衝受到打擊。

報告預計，若美加墨貿易談判無法達成一致，未來五年美國 GDP 將凈下降 0.2 個百分點，加拿大 GDP 將下降 1 個百分點。

Bank of Montreal 的首席經濟學家 Douglas Porter 指出，美加墨各自獨立不存在貿易協定幫助後，三方競爭力都會被削弱，整個地區與亞洲的逆差會擴大，尤其是美國，美國經濟將付出完全不必要的代價。

『新聞來源／華爾街見聞』