緩購美債致全球金融動盪？市場預期中國恐難大幅調整外匯儲備結構

繼彭博報導，負責評估中國外匯儲備管理的官員已建議放緩或停止購買美國公債，因為美國公債對中國的吸引力降低，而且美國與中國之間的貿易緊張關係升溫，也吹起全球金融市場週三一陣大浪。彭博的報導推動美國公債殖利率升至 10 個月高位，並打壓美元。不過，路透引述分析師告誡報導，中國無法大幅調整外匯儲備結構，因需要通過外儲管理人民幣匯率。



據美國財政部數據，中國外匯儲備規模為全球最高，約為 3 兆美元，且是美國公債的最大持有國，截至 2017 年 10 月持有 1.19 兆美元的美國公債。



彭博報導，熟悉情況的消息人士稱相較於其它資產，美國公債的吸引力在降低。消息人士還稱，與美國貿易關係的緊張也是放緩美債購買步伐的原因。報導未指明消息人士的資歷。中國官員未明確指出為何貿易關係緊張會導致減少購買美債。



美國財政部負責國際事務的次長 David Malpass 在布魯塞爾發表談話時，反駁有關中國對美債需求的擔憂。「美國公債市場是全球範圍內一個深厚、強大的市場，因此我們相信隨著我們的經濟走強，(公債市場) 仍將是一個深厚、強大的市場。」



部份分析師表示，中國已減少美債持有規模，有鑑於其需要穩定且有流動性的美元資產，在不損及其投資組合下，將無法更積極地降低美債持有規模。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』