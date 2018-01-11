歐盟批准了晶片業最大併購交易案 高通470億美元娶親恩智浦

鳳凰網科技訊今 (11) 日援引 《金融時報》報導，歐盟將在下周批准高通 (QCOM-US) 公司斥資 470 億美元收購恩智浦半導體 (NXPI-US) 的交易，為這筆晶片行業最大交易放行，同時增加了高通抵擋博通公司發起惡意收購的籌碼。彭博日前報導指出，如果該項交易完成，高通將成為車用晶片市場領先的供應商。

高通股價

歐盟委員會在去年 6 月表達了對這筆交易的擔憂，認為合併可能會傷害競爭，為此展開了深入調查。

「 由於半導體實際上應用在了每一部電子設備中，所以我們很依賴它， 」歐盟競爭事務專員瑪格麗特 · 維斯塔格 (Margrethe Vestager) 當時表示， 「 通過這一調查，我們想要確保消費者能夠繼續以具有競爭力的價格從安全和創新產品中受益。 」

歐盟相信，合併後的實體可能會排擠與其競爭的供應商，導致專利費增加。還令歐盟感到焦慮的是，合併後的實體可能會把高通「基帶 」無線處理器與恩智浦的近場通信 (NFC) 晶片以及「安全零組件」綁定出售，這些產品被用於無線移動支付系統。

高通此前已表示，恩智浦可提供互補性資產，尤其是用於物聯網的 NFC 和晶片。為了贏得歐盟監管部門的批准，高通在專利授權、知識產權以及系統零組件上做出了保證。

知情人士稱，在高通和恩智浦消除了歐盟對於合併導致成本增長，排擠對手的擔憂後，歐盟反壟斷監管部門預計將批准這筆交易。

歐盟的這一批准可能會增加高通對抗博通的籌碼，後者已在去年年底啟動了收購高通的程序。在高通收購恩智浦後，博通對於高通的收購可能會面臨更嚴格的審查，因為恩智浦和博通均擁有 WiFi 晶元業務。

歐盟委員會和高通不予置評。

高通已經捲入了多起法律糾紛中，包括最大客戶之一蘋果 (AAPL-US) 公司發起的反競爭指控以及歐盟對其傳統定價策略展開的兩項調查。近幾年，高通還因為授權費問題收到了中國、台灣以及韓國的反壟斷罰款。

儘管面臨監管障礙，但是高通依舊尋求維持以往的公司策略，並擴大智慧手機以外業務的營收。高通目前希望進軍虛擬現實、增強現實等新領域。