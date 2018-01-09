〈CES開展〉高通晶片輻射範圍 車用電子、5G、VR

新浪科技今 (9) 日報導報導，信號干擾和續航過短時當今藍芽耳機的兩大痛點，而高通 (QCOM-US) 則希望借助無線耳機晶片同時解決這兩大問題，高通聲學和音樂業務高級副總裁兼總經理安東尼 · 莫雷（Anthony Murray）說， 這是音頻領域的重大進步。

高通股價

莫雷表示，QCC5100 低功耗藍牙片上系統可以把能耗降低 65%，使得藍牙耳機的播放時間延長為原先的 3 倍。高通表示。他們將會提供無線耳機晶片，這個晶片可以讓無線耳機的續航時間更長，並且提供比蘋果更好的聲音效果。

莫雷還說，QCC5100 可以更好地傳輸電力，因而在人群擁擠的地鐵或機場時遭遇的信號中斷也會減少。這款晶片支持 2016 年宣布的藍牙 5 協議，目前只有三星 Galaxy S8 和蘋果 iPhone X 等去年發布的設備具備該功能。

除此之外，這款晶片還在上一代 晶 片的基礎上把處理能力提升了一倍，包括捷波朗 Sport Elite 和 Bose Free Sport 在內的產品都使用了上一代高通 晶 片。這意味著該晶片可以提供更加強大的主動降噪和助聽功能。

高通在今年的 CES 展會上發布了一系列產品，以此來證明他們依然有能力作為一家獨立企業繼續運營。

高通總裁克里斯蒂亞諾 · 阿蒙（Cristiano Amon）指出，2017 年，高通在其主要業務之外獲得了 30 億美元的營收。他還表示：「大多數人認為我們只有行動設備晶片，而我們將會進入其他市場。一些市場上新出現的設計，使用的就是高通的晶片。」

車用晶片

他還透露，高通獲得了價值 30 億美元的汽車零組件訂單。隨著車輛製造商試圖升級車輛的中控系統以及信息娛樂面板，高通為車企提供了相關的技術。捷豹 Jaguar 路虎 Land Rover、本田 (7267-JP) 以及中國的比亞迪 (002594-CN) 都成為了高通的新客戶。

其中值得注意的是高通和比亞迪的合作。比亞迪計劃為未來推出的電動車型配備信息娛樂和數位集群系統，而該系統將採用高通驍龍 820A 自動駕駛平台。採用高通的自動駕駛方案將有助於提高電子控制系統的能耗效率，進而有助於提高電動車整體的性能、電池壽命和續航里程。

5G 布局

阿蒙透露，在手機相關技術上，高通還將與博通在射頻市場上爭奪份額。新的 5G 無線服務將要求手機能夠連接多個頻帶。目前解決這個問題的做法是增加射頻晶片的數量。

而高通發布的一個新產品就能夠接受不同的頻率，讓手機不再需要安裝多個射頻晶片。LG(003550-KRX)、HTC(2498-TW)、三星 ( 005930-KRX)、 索尼 (6758-JP) 以及 Google (GOOG-US) 都與高通簽訂了合同，他們將使用高通的射頻晶片。

同時，高通和美國 AT&T(T-US)、Verizon(VZ-US)、中國移動 (0941-HK)、韓國電信公司（KT）(KT-US) 等全球各大電信運營商合作，為推廣 5G 網路做準備。中國移動表示，將在 2019 年在中國進行大規模 5G 網路試商用試驗。

智慧音箱

而在語音操控智慧音箱市場上，高通已經開發了一系列的晶片，這些晶片整合了大多數主流語音助理服務，例如 亞馬遜 (AMZN-US) 的 Alexa、 微軟 (MSFT-US) 的 Cortana 以及 Google 的 Google Assistant；此外還特別為中國市場加入中國流行的語音助理服務，包括 阿里巴巴 (BABA-US) 語音雲服務和 百度 (BIDU-US) DuerOS 開放平台。高通的產品將為智慧音箱製造商提供更多的便利，讓他們更輕鬆地生產搭載各種語音助理服務的智慧音箱。

VR 產業

高通的產品從來不缺少使用者， Facebook (FB-US) 公司 VR 副總裁雨果 · 巴拉（Hugo Barra）就在本次 CES 上表示，該公司即將推出的 Oculus Go 以及與小米合作的 Mi VR 虛擬現實頭顯設備所採用的就是高通晶片。