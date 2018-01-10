漲聲不斷，美股基金怎麼買？

美股牛市瘋狂景象：投資人已放棄對沖 市場前所未有的樂觀 新聞來源: 鉅亨網 2018/01/09 還有 2 個月，從金融危機最低點開始算起，股市的上漲時間就將達到九年。目前為止，不包括股息，標普 500 指數已經上漲 306%。2018 年首周，美股三大指數再次齊創新高，標普 500 累計上漲 2.6%，顯示出投資者的熱情。甚至有人期待股市是否能打破 1987 年至 2000 年的最長牛市記錄。

川普稅改通過加上感恩節消費旺季推升美股，2017 年標普 500 指數全年上漲 19.4%，表現亮眼，而 2018 年開始至今，美國股市延續去年漲勢，三大指數續創歷史新高，究竟 2018 年美股能否持續維持上漲動能呢？我們的分析如下：

1. 勞動市場健康，消費者對未來樂觀

資料來源：Bloomberg；鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/01/09；資料僅為歷史數據，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢，比重與期間下，可能得到不同數據結果。

消費占美國整體 GDP 近 7 成，因此只要美國消費數據轉佳，美國經濟就能持續維持擴張。由上圖可看到，美國勞動市場轉佳 (失業率持續下降) 帶動美國消費者信心持續上揚，說明強健的勞動市場是支持美國消費者信心的根本。

根據彭博資料顯示，最新一期的美國非農就業人口增加 14.8 萬人，已連續 87 個月維持正成長，且失業率持續維持在 4.1% 的低檔，顯示美國勞動市場健康無虞，鉅亨基金交易平台認為，只要美國勞動市場維持穩健，消費者對於未來經濟狀況就會越來越樂觀，有利消費力道持續增長，提供美國經濟未來成長的動能。

2. 領先指標顯示景氣持續轉佳，有利股市表現

資料來源：Bloomberg；鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/01/09；巴西股市採用巴西聖保羅證交所指數；資料僅為歷史數據，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢，比重與期間下，可能得到不同數據結果。

藉由觀察屬於領先指標的美國 ISM 製造業指數，可判斷美國目前景氣狀況。根據彭博資料顯示，最新公佈的 ISM 製造業指數為 59.7，已連續 16 個月站上景氣榮枯線，顯示美國景氣持續擴張，而熱絡的景氣則有助於美國股市表現，從上圖可看到，當 ISM 製造業指數年度變化持續上揚 (意謂著景氣持續轉佳)，標普 500 指數的年增率也同步向上，鉅亨基金交易平台認為，隨著領先指標持續上行，對於 2018 年的美國股市看法樂觀。

3. 歷史經驗顯示，2018 年美股上漲機率高

根據歷史統計，前一年美股表現與後一年的美股平均上漲幅度成正相關，意謂著當前一年股市漲幅越高，後一年的美股平均漲幅也越高。下表整理了 1986~2017 年美國標普 500 股市前一年漲幅對於後一年股市表現的影響，當美股前一年漲幅介於 0%~5% 的區間時，後一年平均漲幅為 4.2%，而當美股前一年漲幅大於 15% 時，後一年平均漲幅則上升至 12.1%，且上漲機率達 82%，也就是說，當前一年美國股市表現越好，後一年的美國股市越有機會延續上漲動能。回顧 2017 年，美國標普 500 指數整年上漲 19.4%，根據上述歷史統計，2018 年美股可望延續漲勢，建議投資人不可錯過經濟穩健復甦的美國股市。

資料來源：Bloomberg；鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/01/09；資料區間：1986~2017；美國股市採用標普 500 指數；漲跌幅採用年度漲跌幅；此資料僅為歷史數據，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢，比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

美股派對尚未結束，瞄準相關基金佈局

美國勞動市場穩健，消費者信心與領先指標持續上揚，基本面強勁，再加上川普稅改利多發酵，對於美股未來走勢樂觀，然而由於近期美國股市漲幅過大，加上稅改實施初期恐影響企業財報數字，不宜追高，建議投資人以分批佈局或者拉回買進的方式投資美國股票型基金或美國平衡型基金。

鉅亨精選基金

>> 安聯收益成長基金 - AM 穩定月收類股 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

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