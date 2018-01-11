快上車！分析師：思科還有至少10%上漲空間

思科系統 (Cisco Systems, Inc) (CSCO-US) 自去年 11 月以來股價明顯走漲，雖然營收和獲利優於預期，但銷售額卻較去年同期下降 1.7%。然而，投資者無視這些喜憂參半的財報內容，開始推高思科股價，此後漲幅已超過 17%。

儘管已經大漲一波，分析師還是不急著看空，甚至美銀美林分析師 Tal Liani 持續看漲，並將其股票評價自持有調升為買進，目標價也自 37 美元調升至 46 美元。以目前價格來說，他的目標價意味著 15% 漲幅，錯過去年思科漲潮的投資客，現在進場也不嫌晚，別忘了，就算抱著不賣，思科股息殖利率也近 3%。

2018 開年以來，美股顯得有些艱困，週三 (10 日) 交易，道指和納指雙雙收低約莫 0.5%，但至少還有思科這顆亮眼的星星，收高約莫 0.25%。

無獨有偶，Piper Jaffray 分析師 James Fish 也看漲思科，給其股票評價為「加碼」，目標價自 37 美元上修至 44 美元，換言之，約莫還有 10% 上漲空間。他提到思科「現金流量遭低估」，以及轉型至更以軟體為主的企業模式，另外思科還可以匯回稅後海外現金 480 億美元，匯回的海外利潤可以用來增加股利、股票回購計畫，或者更多的 M&A 計畫… 等。

思科上漲理由總結三點：現金流、軟體銷售和海外利潤匯回。

慈善信託基金資產組合 Action Alerts PLUS 管理人 Cramer 認為，投資者應該看看思科這樣的股票，估價合理、股息收益良好又有正面催化劑。

Future Blue Chips 作者 Bret Kenwell 認為，以此表來看，思科股價自 8 月開始鋪陳漲勢，但到 11 月中旬開始擴大向上。從此表也可找出思科股價在哪裡找到支撐力，哪裡遭遇阻力。舉例來說，近期漲勢似乎有限，接近 38.50 或低於 36 的時候可以找到支撐力，另外 50 日移動均線接近 36.50 這也可作為支撐力。

但藍色圓圈處發現思科股價有越來越多超買狀況，雖然這不會導致立即性回跌，但走勢轉疲也是遲早的事，最後可能回落在 35.50 附近。

分析師建議，在思科回跌但有支撐力的時候買進，但不是現在的價格水準，在 35.50 至 36.50 區間有很多支撐力，這是買進的好價位。

週三交易，思科股價上漲 0.22 美元或 0.55%，收在 39.91 美元，盤後續漲約莫 0.2%。