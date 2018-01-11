【大昌投顧】盤前分析－電子指數仍受季線反壓影響，仍需觀察權值股走勢



◆盤勢分析

1. 台股昨日開高走低，雖然早盤衝高，但隨即出現調節力道，跌幅擴大，尾盤未見拉抬力道，日線連 2 黑，終場以下跌 83.8 點作收。短線上月、季線趨勢向上，依舊多方格局，惟價跌量增，呈現背離恐開始整理，持續關注後勢量價關係，籌碼面外資由連二賣，能否重返買超，挹注台股動能，需觀察。

2. 櫃買指數同步走跌，日線連四黑，波動相較劇烈，中小型個股難免開始大幅震盪，不過整體仍是多方回檔，後勢量價若未出現背離，中小型個股仍有機會表現。

3. 金融指數逆勢收紅，盤中再創新高，多方格局不變，後勢可持續追蹤。電子指數仍受季線反壓影響，且權值股修正，因此仍需觀察權值股走勢，而抗跌族群有面板、IC 設計、部分 PCB 等。傳產類股則由加工絲、玻璃陶瓷、電線電纜、鋼鐵等表現較佳。

4. 去（2017）年上市櫃公司營收成績單出爐，12 月合計營收意外衝出 3.2 兆元新高，累計全年更飆上 32.6 兆元、年增逾 7%，創下歷史新高紀錄。

5. 世界銀行周二發布最新經濟展望報告，預測今年全球經濟成長率達 3.1％，為 7 年來最樂觀。但世銀同時警告，全球經濟成長似乎已經觸頂，人口結構老化、投資不足、生產力增速放緩及貨幣政策緊縮等因素，恐抑制經濟擴張。

