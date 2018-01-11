【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆美股持續創高，台股震盪回檔

美股主要指數持續走揚，台股漲多回檔，電子類股走跌，金融類股走揚撐盤，加權指數收盤下跌逾 83 點。終場台指期下跌 70 點 (-0.64%)，逆價差 22.09 點，電子期下跌 5.75 點 (-1.28%)，逆價差 0.8 點，金融期上漲 4.4 點 (+0.36%)，逆價差 3.61 點，非金電期下跌 3 點 (-0.02%)，逆價差 31.33 點。台指期下跌，逆價差減少，期貨空方力道減弱。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單增加 4236 口，淨空單部位 4293 口；投信淨空單減少 311 口，淨空單部位 33353 口；外資淨多單增加 412 口，淨多單部位 53725 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收長黑 K 棒，各主要天期均線走揚，籌碼面部分，單日成交量能 1375 億餘元，外資上市現貨賣超金額約 32.21 億元，期貨未平倉淨多單 53725 口，外資現貨多單減碼、期貨多單加碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比維持在 1.83，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 11,000 點，賣權維持在 10,200 點，外資選擇權淨空單部位 175,474 口。

