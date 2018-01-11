【統一證券】盤前分析－漲多拉回健康修正、逢低布局業績題材



◆盤勢分析

美國企業獲利亮眼、東亞局勢轉趨穩定、台灣外銷表現佳、台股技術面持續偏多，後市表現仍值得樂觀期待。對台股行情觀察，分析如下：

第一、國際股市部分。美國企業將陸續公布 2017 年第四季財報，目前標普 500 企業中，已公布之 20 家有 16 家優於預期，比率達 80%，整體獲利年成長預估可達 6.1%，有利支撐美股續創新高。此外，南北韓於 1/9 舉行雙邊會談，係睽違 25 個月以來首次舉辦，北韓除了同意將派員參加 2 月平昌冬季奧運，還將重啟自 2016 年 2 月中斷之軍事熱線，大幅緩和朝鮮半島緊張局勢，全球股市可望受惠。

第二、2017 年國內上市櫃公司營收表現亮眼，12 月與全年合計營收分別為 3.2 兆元與 32.6 兆元，皆創歷史新高。財政部 1/8 公布 2017 年台灣外銷出口數據，12 月出口值為 295.1 億美元，且年增率高達 14.8%，不僅連續十五個月正成長，更創歷史新高；而全年出口金額亦達 3,173.9 億美元，為歷史次高，離歷史高點 2014 年 3,201 億美元僅一步之遙，且年增率 13.2% 亦創近七年來最大增幅。

第三、技術面觀察。雖然昨日台股收黑 K 棒，但由於短中長期均線皆維持向上走揚、月線即將與季線黃金交叉，成交量能穩健增溫，且維持在 1,500 億元之上下，尚未出現過熱跡象，多頭格局不變，因此台股指數昨日下跌，可視為自 2017/12/27 連漲 8 天、大漲近 500 點後，良性拉回之健康修正，待近日整理休憩完畢，仍可望再創新高。

第四、昨日盤面觀察。由於市場對蘋果新機銷售疑慮未除，導致多數蘋概股走勢疲弱，台積電大跌逾 2%，鴻海則遭外資調降目標價亦同步下挫，國巨、穩懋、可成皆跌逾 3%；近期受矽晶圓漲價題材激勵、股價強勁之環球晶，昨日漲多拉回逾 6%。資金再度流入傳產，鋼鐵股在產業供需好轉下，第一銅、世紀鋼、官田鋼、佳大皆強勢亮燈漲停；氣候寒冷加上油價續揚，帶動紡織股走強，東和漲停，力麗、南緯、怡華、聯發皆漲逾 3%。

