政治巷仔內》戴祺修／三中案將破除馬英九神話？

前總統馬英九與資深媒體人周玉蔻的加重誹謗官司逆轉勝，高等法院審理則認定周玉蔻指馬英九收受頂新集團兩億政治獻金，已侵害馬的名譽，因此改判馬勝訴，周玉蔻需賠償 180 萬元新台幣，並登報道歉，不過全案仍可上訴。

其實，馬英九從政以來，大大小小官司不斷，但不論是從台北市長期間的貪汙案 (特支費養馬小九)、貓纜弊案、大巨蛋案，到總統期間的馬王政爭教唆洩密案、馬習會洩密案等等，到目前為止，馬英九的官司就如同選舉一般，保持不敗的戰績，也讓馬英九跟清廉的等式招牌，沒有被踢館。

但在 2016 年民進黨政府執政後，對馬英九採取司法訴訟戰略，重啟國民黨產三中案的調查，媒體一周一爆料，從「離監獄最近的一次」，到「那就回饋給他吧」，總總指控讓馬英九也不禁大動作，創紀錄的提告北檢洩密，並希望轉移司法管轄權。

馬英九在三中案的官司上，排除法律層面來看，深綠選民一直對於查察國民黨不當黨產，與還前總統陳水扁一個清白抱有極高的熱度，除了還阿扁一個公道之外，也有不少人認為把阿扁送進監獄的馬英九，也應該要有同樣的待遇，因此馬英九的官司有重大進展，一定可以強化深綠選民的支持度。

不過同樣道理也出現在泛藍選民之中，即便馬英九在執政時績效不佳，甚至大砍軍公教的年終慰問金，讓泛藍群眾不滿，不過從民進黨執政開始後，對馬英九一系列的大動作，也不禁讓泛藍選民感到不滿。

馬英九就算執政沒有成績，斷送國民黨大好江山，但畢竟清廉不容質疑，而且面對綠營的司法追殺，馬英九在怎麼樣都是國民黨自己人，自己的孩子雖然笨，但絕對是乖乖不會做壞事，帶回家教訓就是，怎麼可以給外人欺負呢！如果馬英九未來真的被判有罪，不論法律上的解釋為何，政治追殺的印記一定會烙印在泛藍群眾的身上，更可能會讓泛藍群眾凝聚團結，要還馬英九與國民黨一個公道。

也因此，馬英九也開始有朝向深藍移動的趨勢，不論是在東吳大學的講座上說出兩岸若暫無統一共識，則回到維持現狀，繼續擴大深化交流，等待有利時機，「我們不排除統一，但沒有時間表」，或是在國民黨中常會上回憶他跟蔣經國相處的點點滴滴 ；另一方面國民黨中央下令全力聲援馬英九，或許都是希望讓上次大選不願出來投票的泛藍選民，願意在馬英九被追殺的狀況下，重新團結歸隊。

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