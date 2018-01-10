貨櫃三雄業績反彈 長榮年營收改寫新高紀錄

貨櫃航商今 (10) 日陸續公布去年 12 月合併營收，長榮 (2603-TW) 全年營收達 1504.55 億元，年增 20.86%，陽明 (2609-TW) 達 1310.38 億元，年增幅 13.55%，萬海 (2615-TW)607.7 億元，年增 5.96%，三者均終結連 2 年衰退態勢，其中，長榮年營收改寫新高紀錄，而陽明則是 3 年以來新高。

長榮 12 月單月營收為 123.68 億元，月減 1.79%，年增 8.93%，為 5 月以來低點；陽明 12 月營收 107.76 億元，月增 4.96%、年減 4.29%，不過，由於 12 月下旬運價受惠於歐美新年前最後一波出貨潮而小幅調漲，仍是 3 個月來高點。

萬海 12 月合併營收 53.69 億元，月增 2.15%，年增 5.13%，也創 4 個月以來高點。

進入 2018 年後，元月以來美國線受惠中國農曆年前出貨小旺季而調漲運價，且陸續有滿艙狀況，遠東到美西及美東每 FEU(每 40 呎櫃) 漲幅均超過 20%，貨物承攬業者估計，越接近農曆年運價還有調漲空間。

展望今年全年，由於萬 TEU 級新船將陸續下水，據海運諮詢機構 Alphaliner 資料統計，今年集裝箱船隊的運力將增長 5.6%，而世界銀行預估全球經濟成長率僅 3.1%，因此，一般預期今年航運市場仍供給仍將大於需求。

貨物承攬業者台驊 (2636-TW) 認為，全年海運運價走勢仍需觀察海運聯盟調配運力狀況而定。