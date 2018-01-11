盤前財經大事搶先讀2018年1月11日

今日操盤前瞻

大立光線上法說會

海外法說會：網家、中天、合一等

澳洲 11 月零售銷售

美國 12 月 PPI

美國 1 月 6 日當週首次申請失業救濟人數

打臉 iPhone X 銷售不佳 鴻海 12 月營收暴衝 6751 億元 月季年同創高

在慘遭外資接連調降目標價之際，鴻海 (2317-TW) 公布去年 12 月營收，暴衝到 6751.41 億元，不僅較 11 月成長 18.5%，年增率更達 50%，連 2 月創單月新高，累計鴻海去年營收達 4 兆 7074.65 億元，年增率 8%，也創下歷史新高。 閱讀全文...

〈鉅亨觀點〉日韓拚 OLED 台廠隔岸觀虎鬥 原因是這個

繼三星及 LGD 都進軍新世代 OLED 面板後，鴻海 (2317-TW) 轉投資的夏普 (6753-JP) 也將在今年量產 OLED 面板，反觀台灣面板廠，卻彷若置身事外，法人指出，這是因為台廠向來的策略，都是以大量供應主流規格產品所致。 閱讀全文...

〈台塑四寶業績發表〉四寶均樂觀看今年 營運可望優去年 純益將再戰新高

台塑四寶今 (10) 日公布去年全年合併營收與獲利表現，集團獲利創歷史新高達 2472.48 億元，其中台化 (1326-TW) 與台塑化 (6505-TW) 全年每股純益雙雙寫新猷，台塑 (1301-TW) 與南亞 (1303-TW) 則寫歷史次高紀錄。展望今年，台塑四寶皆樂觀認為，營運表現可望優於去年。閱讀全文...

國際油價「坐 6 望 7」飆近 3 年高點 分析師示警：市場恐過熱

國際油價「坐 6 望 7」，飆漲至近 3 年高點，分析師示警，稱市場有過熱之虞。先前，西德州中級原油期貨一度漲至 63.57 美元，創 2014 年 12 月 9 日以來最高紀錄；布蘭特原油期貨週二尾盤觸及 69.29 美元，創 2015 年 5 月以來新高。 閱讀全文...

「隱形退場」讓日圓急升美元軟 黃金價格又走高

日本中央銀行減購超長期公債，被市場視為「隱形退場」，帶動日圓升值，導致美元兌日圓跌至近 1 個半月低點，使黃金價格走高。閱讀全文...