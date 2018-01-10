航空雙雄2017高飛 長榮航營收連6年改寫新高 華航增幅7年最大

航空雙雄今 (10) 日公布去年 12 月合併營收，華航 (2610-TW) 全年營收 1561.37 億元，年增 10.7%，不僅終結營收連 2 年衰退態勢，增幅 7 年來最大，年營收也再改寫新紀錄；而長榮航 (2618-TW) 年營收達 1635.62 億元，年增 13.05%，交出連續 6 年創高的好成績。

就單月來看，在貨運需求持續暢旺下，華航 12 月營收衝上 141.92 億元，月增 5.86%、年增 13.82%，長榮航營收達 149.58 億元，月增 12.71%，年增 13.43%，均創歷史次高。

隨著空運需求相當強勁，華航去年貨運營收 433.58 億元，年增幅逾 20%，是成長主要功臣，而客運營收 935.31 億元則維持高檔水準，與前一年度近持平。

長榮航去年貨運營收達 224.15 億元，年增幅約 8.7%；客運營收為 842.21 億元，也較前一年度近持平。

展望後市，隨著油價攀升，貨運承攬業者預期空運運價將持續維持在高檔，運量部分，由於跨境電商和電子產業客戶需求仍熱絡，空運市場後市樂觀發展可期。

客運方面，華航正積極增班並增加航點，尤其加強布局歐洲航線，除了去年 12 月 1 日已開航台北 - 倫敦直飛航線，也將與法國航空自 4 月 16 日起以共用班號方式經營台北法國巴黎直飛航線，每周飛航 3 班。

長榮航則是鎖定東歐市場商機，將針對維也納全面擴大布局，台北 - 曼谷 - 維也納每周 4 班， 3 月 9 日起會再增台北 - 維也納直飛航線，每周 3 班。