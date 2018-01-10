〈去年稅收超徵〉超徵774億元 終止連3年超徵千億

財政部今 (10) 日公布去 (2017) 年全年實徵淨額達 2.23 兆元，為歷年新高，占實徵淨額佔預算數 103.6%，稅收超徵 774 億元，終止連 3 年稅收超徵千億元。財政部次長蘇建榮強調，超徵不代表政府有盈餘，僅是減少舉債額度，目前政府預算赤字仍超過千億元。

根據財政部統計近年來稅收金額，2012 年短徵 258 億元，2013 年短徵 296 億元，2014 年超徵 1088 億元，2015 年超徵 1878 億元，2016 年超徵 1278 億元， 2017 年超徵 774 億元。

針對稅收連續超徵，蘇建榮強調，超徵不代表政府有盈餘，僅是減少舉債額度，且超徵只是預算上的超徵，像去年稅收與前年相比，只有超徵 85 億，成長只有 0.4%，至於今年是否成長，則要看整體大環境影響，來判斷短期預算是否超徵。

國庫署副署長戴龍輝進一步表示，政府預算要收支平衡，預算歲出加上法定債務還本，需與稅入平衡，因此，若稅收超徵還是比舉借來的少，還是不會有餘額。整體而言，稅收超徵的利益，在於政府在年度預算超徵金額的實現，超徵可使政府的舉債減少，也意味著全民租稅負擔減少。

至於稅收已連 4 年超徵，目前稅改方案中，營所稅從 17% 調高至 20%，是否還有討論空間，對此，蘇建榮表示，稅制是長遠，超徵是短期現象，不能用短期的現象，來決定長遠的政策。