南山人壽連2年獲利逾200億 加薪3%、增員6千人

南山人壽 10 日公布去（2017）年稅後淨利 219 億元，連續兩年獲利超過 200 億元，但較去年仍衰退 157%，每股稅後盈餘（EPS）為 2.14 元。總經理許妙靜表示，主要 新台幣 匯率大幅升值影響滿大，若經匯率轉換，今年獲利可再加回 200 多億元，不過，董事長杜英宗認為，這不應苛責同仁，因此，年終獎金希望維持去年水準，今年也會加薪 3%，同時再增員 6000 人。

許妙靜指出，自新南山入主後，南山人壽成功轉型為本土公司，奠定永續成長實力，2017 年南山在業務推動、獲利及資產規模均創造良好穩健的財務表現，市占率從 2011 年的 4% 成長到 2017 年 16%，新契約保費收入由 2011 年至 2017 年成長約 4 倍。

此外，許妙靜說，2016 年 9 月合併南山產險後，整體南山 2017 年總保費收入為 5239 億元，新契約保費收入為 1987 億元，另截至 2017 年 9 月底，南山資產總額為 3.96 兆元，股東權益為 1813 億元。同時，南山目前規畫上興櫃計畫也不變，許妙靜透露，來拜訪她的券商已超過 10 家，陸續還在約訪中，但還未確定輔導上興櫃的券商。

在產險方面，南山產險 2017 年保費收入為 35.6 億元，年增率 19%，稅後淨利為 4.6 億元，年增率 48%，就險種來看，個人性險種業務成長較大，其中車險保費收入從 15.96 億元增加至 21.79 億元，成長幅度達 36.5%

至於 2017 年受到匯率因素影響，南山人壽全年稅後淨利 219 億元，較 2016 年 260 億元減少，但許妙靜表示，由於董事長認為去年大家也很辛苦，獲利受匯率影響，不應苛責同仁，年終獎金希望維持去年水準，今年也會加薪，平均加薪 3%，兩案待 1 月底董事會通過後，會正式對外公布。

不僅如此，南山今年也會持續徵才，業務團隊持續年輕化，許妙靜表示，今年預計增員 6000 人，而在新進業務員中，20 歲至 24 歲的年輕族群占 50%，並且每年持續增加中。



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