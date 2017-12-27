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2018年匯市前瞻 投行：盯住這些貨幣

2018年，歐元、日元、加元以及澳紐貨幣都有望進一步走強。
2018年，歐元、日元、加元以及澳紐貨幣都有望進一步走強。

據 FX168 財經網報導，展望 2018 年匯市走勢，全球知名投行表示，歐元日元加元以及澳紐貨幣都有望進一步走強，而各自央行的行動對於貨幣走勢將至關重要。

日元
道明證券預計，日元匯價在115見頂，明年料跌回100關口。
道明證券預計，日元匯價在 115 見頂，明年料跌回 100 關口。

道明證券 (TD Securities) 北美外匯策略主管 Mark McCormick 表示，日本央行「可能是下一個發出某種政策轉向信號的央行」。他預計，美元日元走勢可能經歷轉變，匯價在 115 見頂，明年料跌回 100 關口。”

巴克萊 (Barclays Plc) 外匯策略師 Juan Prada 也預計日元將走強，原因在於日本經濟活動強勁，且核心通膨逐步、緩慢的攀升，這可能促使日本央行在 2018 年下半年改變貨幣政策立場。Prada 預計明年年底美元日元價位在 105。

摩根士丹利表示，由於通膨終於回到全球第 3 大經濟體 -- 日本，日元將成為 2018 年外匯市場上的「明星貨幣」。

摩根士丹利首席策略師 Hans Redeker 表示，2018 年的日元強勢來自 2 個關鍵來源。首先，全球通貨再膨膨可能使日本的通膨率達到足夠高的水準，日本央行最終可能會決定放棄目前的激進寬鬆政策。

摩根士丹利已經將 2018 年第 1 季美元日元預估自 116 調降至 114。此外，大摩預計明年第 2 季美元日元將跌至 112，隨後 2 季料分別跌至 108 和 105。

美元日元目前位於 113.27，彭博調查顯示，明年底該匯價料位於 112。

歐元
法國農業信貸銀策略師認為，到2018年底，歐元兌美元匯率將升至1.23。(圖：AFP)
法國農業信貸銀策略師認為，到 2018 年底，歐元美元匯率將升至 1.23。(圖：AFP)

法國農業信貸銀行 (Credit Agricole) 策略師 Vassili Serebriakov 表示，從整體經濟表現來看，歐洲最好，其次是北美，然後是亞洲。他認為，到 2018 年底，歐元美元匯率將升至 1.23。

Serebriakov 指出，歐洲央行正在縮減 QE。在強勁增長的推動下，歐洲資本流入持續強勁。歐債殖利率曲線或略陡峭，這可能會對歐元有幫助。他預計，在臨近 2018 年下半年時，投資者將開始考慮歐元區收緊政策的步伐。

加拿大帝國商業銀行 (CIBC) 外匯與宏觀策略師 Bipan Rai 指出，歐元仍然是一種非常順週期的貨幣。他表示，目前歐洲經濟週期仍低於之前週期的平均長度，而美國的經濟週期則更為成熟，預期在明年中期，歐洲央行可能會考慮修改他們的前瞻指引。Rai 預計，歐元美元將在 2018 年左右達到 1.25。

全球最大外匯交易商花旗 (Citibank) 表示，受歐元區經濟持續增長支撐，而美國聯準會 (Fed) 政策最終將令人失望，明年歐元美元勢必會上漲，目標瞄準 1.25。花旗表示，無論是實際值，而是相對預期，歐洲資料面都在走強，遠優於全球其它地區。

瑞銀集團認為，因歐元區經濟復蘇將在未來一年深化，看好 2018 年歐元美元走勢，預計明年底該匯價將觸及 1.25。

歐元美元當前位於 1.1861，彭博調查顯示，明年底該匯價料位於 1.21。

加元
富國銀行預計，未來12個月美元兌加元料跌至1.18。 (圖：AFP)
富國銀行預計，未來 12 個月美元加元料跌至 1.18。 (圖：AFP)

富國銀行 (Wells Fargo) 外匯策略師 Nick Bennenbroek 表示，明年將有一些央行在貨幣政策立場方面更加激進，加拿大央行可能是其中之一。他說：「加拿大經濟狀況良好，或許加拿大的 CPI 通膨率正在逐步上升，但油價上漲的幫助也非常大，目前接近每桶 60 美元。」他預計未來 12 個月美元加元料跌至 1.18。

瑞士信貸集團 (Credit Suisse Group AG) 外匯策略師 Alvise Marino 說，強勁的經濟增長前景和通膨上升將在 2018 年提振加元。他補充道，北美自由貿易協定 (NAFTA) 有望繼續的前景、淨國際投資盈餘，加之移民數量的增加將提振總需求，並限制大規模房地產市場調整的可能性，明年年底美元加元料交投於 1.20 附近。

不過麥格理銀行 (Macquarie Bank Ltd .) 的 Thierry Wizman 對此並不確定。他警告說，基本面因素可能不會支持加元。他說：「我們不認為加拿大經濟增長有許多結構性驅動因素，除了油價可能繼續保持在高位之外，但這不是你想要依賴的。」

美元加元當前位於 1.2687，彭博調查顯示，明年底該匯價料位於 1.23。

澳元紐元
匯豐銀行預計，澳元兌美元將在2018年底達到0.84。
匯豐銀行預計，澳元美元將在 2018 年底達到 0.84。

滙豐銀行 (HSBC) 外匯策略美國主管 Daragh Maher 指出，在澳大利亞和紐西蘭，應急性貨幣政策已經不再需要，而勞動力市場和商品價格也出現了回升，因此這兩個國家的央行將轉向退出。

在 Maher 看來，對於想要貨幣政策正常化的澳洲央行和紐西蘭央行而言，宏觀經濟背景提供了相當好的支援。他預計，澳元美元將在 2018 年底達到 0.84，而紐元美元將達到 0.75。

匯豐銀行預計，2018年紐元兌美元將達到0.75。 (圖：AFP)
匯豐銀行預計，2018 年紐元美元將達到 0.75。 (圖：AFP)

加拿大帝國商業銀行的 Rai 表示，我們確實認為澳洲央行將於明年升息，但可能要等到明年下半年。他說，澳元可能會緩慢走強，該行預計明年之前澳元美元有望攀升至 0.85。

CIBC 對紐元也持樂觀態度，認為對該貨幣的市場倉位過於看空。該行建議投資者做空澳元紐元

澳元美元紐元美元當前位於 0.7732 和 0.7032，彭博調查顯示，2018 年底這兩個匯價將分別位於 0.80 和 0.72。

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