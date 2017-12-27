2018年匯市前瞻 投行：盯住這些貨幣

據 FX168 財經網報導，展望 2018 年匯市走勢，全球知名投行表示，歐元、日元、加元以及澳紐貨幣都有望進一步走強，而各自央行的行動對於貨幣走勢將至關重要。

道明證券預計，日元匯價在 115 見頂，明年料跌回 100 關口。

道明證券 (TD Securities) 北美外匯策略主管 Mark McCormick 表示，日本央行「可能是下一個發出某種政策轉向信號的央行」。他預計，美元兌日元走勢可能經歷轉變，匯價在 115 見頂，明年料跌回 100 關口。”

巴克萊 (Barclays Plc) 外匯策略師 Juan Prada 也預計日元將走強，原因在於日本經濟活動強勁，且核心通膨逐步、緩慢的攀升，這可能促使日本央行在 2018 年下半年改變貨幣政策立場。Prada 預計明年年底美元兌日元價位在 105。

摩根士丹利表示，由於通膨終於回到全球第 3 大經濟體 -- 日本，日元將成為 2018 年外匯市場上的「明星貨幣」。

摩根士丹利首席策略師 Hans Redeker 表示，2018 年的日元強勢來自 2 個關鍵來源。首先，全球通貨再膨膨可能使日本的通膨率達到足夠高的水準，日本央行最終可能會決定放棄目前的激進寬鬆政策。

摩根士丹利已經將 2018 年第 1 季美元兌日元預估自 116 調降至 114。此外，大摩預計明年第 2 季美元兌日元將跌至 112，隨後 2 季料分別跌至 108 和 105。

美元兌日元目前位於 113.27，彭博調查顯示，明年底該匯價料位於 112。

法國農業信貸銀策略師認為，到 2018 年底，歐元兌美元匯率將升至 1.23。(圖：AFP)

法國農業信貸銀行 (Credit Agricole) 策略師 Vassili Serebriakov 表示，從整體經濟表現來看，歐洲最好，其次是北美，然後是亞洲。他認為，到 2018 年底，歐元兌美元匯率將升至 1.23。

Serebriakov 指出，歐洲央行正在縮減 QE。在強勁增長的推動下，歐洲資本流入持續強勁。歐債殖利率曲線或略陡峭，這可能會對歐元有幫助。他預計，在臨近 2018 年下半年時，投資者將開始考慮歐元區收緊政策的步伐。

加拿大帝國商業銀行 (CIBC) 外匯與宏觀策略師 Bipan Rai 指出，歐元仍然是一種非常順週期的貨幣。他表示，目前歐洲經濟週期仍低於之前週期的平均長度，而美國的經濟週期則更為成熟，預期在明年中期，歐洲央行可能會考慮修改他們的前瞻指引。Rai 預計，歐元兌美元將在 2018 年左右達到 1.25。

全球最大外匯交易商花旗 (Citibank) 表示，受歐元區經濟持續增長支撐，而美國聯準會 (Fed) 政策最終將令人失望，明年歐元兌美元勢必會上漲，目標瞄準 1.25。花旗表示，無論是實際值，而是相對預期，歐洲資料面都在走強，遠優於全球其它地區。

瑞銀集團認為，因歐元區經濟復蘇將在未來一年深化，看好 2018 年歐元兌美元走勢，預計明年底該匯價將觸及 1.25。

歐元兌美元當前位於 1.1861，彭博調查顯示，明年底該匯價料位於 1.21。

富國銀行預計，未來 12 個月美元兌加元料跌至 1.18。 (圖：AFP)

富國銀行 (Wells Fargo) 外匯策略師 Nick Bennenbroek 表示，明年將有一些央行在貨幣政策立場方面更加激進，加拿大央行可能是其中之一。他說：「加拿大經濟狀況良好，或許加拿大的 CPI 通膨率正在逐步上升，但油價上漲的幫助也非常大，目前接近每桶 60 美元。」他預計未來 12 個月美元兌加元料跌至 1.18。

瑞士信貸集團 (Credit Suisse Group AG) 外匯策略師 Alvise Marino 說，強勁的經濟增長前景和通膨上升將在 2018 年提振加元。他補充道，北美自由貿易協定 (NAFTA) 有望繼續的前景、淨國際投資盈餘，加之移民數量的增加將提振總需求，並限制大規模房地產市場調整的可能性，明年年底美元兌加元料交投於 1.20 附近。

不過麥格理銀行 (Macquarie Bank Ltd .) 的 Thierry Wizman 對此並不確定。他警告說，基本面因素可能不會支持加元。他說：「我們不認為加拿大經濟增長有許多結構性驅動因素，除了油價可能繼續保持在高位之外，但這不是你想要依賴的。」

美元兌加元當前位於 1.2687，彭博調查顯示，明年底該匯價料位於 1.23。

〈澳元和紐元〉

匯豐銀行預計，澳元兌美元將在 2018 年底達到 0.84。

滙豐銀行 (HSBC) 外匯策略美國主管 Daragh Maher 指出，在澳大利亞和紐西蘭，應急性貨幣政策已經不再需要，而勞動力市場和商品價格也出現了回升，因此這兩個國家的央行將轉向退出。

在 Maher 看來，對於想要貨幣政策正常化的澳洲央行和紐西蘭央行而言，宏觀經濟背景提供了相當好的支援。他預計，澳元兌美元將在 2018 年底達到 0.84，而紐元兌美元將達到 0.75。

匯豐銀行預計，2018 年紐元兌美元將達到 0.75。 (圖：AFP)

加拿大帝國商業銀行的 Rai 表示，我們確實認為澳洲央行將於明年升息，但可能要等到明年下半年。他說，澳元可能會緩慢走強，該行預計明年之前澳元兌美元有望攀升至 0.85。

CIBC 對紐元也持樂觀態度，認為對該貨幣的市場倉位過於看空。該行建議投資者做空澳元兌紐元。

澳元兌美元和紐元兌美元當前位於 0.7732 和 0.7032，彭博調查顯示，2018 年底這兩個匯價將分別位於 0.80 和 0.72。