紐約匯市─報導指中國將減購或停購美債 美元下挫

美元兌主要外幣週三下跌，未證實的報導稱中國正考慮減購或停購美國公債，為美元利空。該消息使得持有美國資產 -- 如公債與美元 -- 的投資人感到緊張。

週二，日本央行說將減少購買長期日本公債。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌 0.3% 至 92.274，但自盤中低點反彈。週二，美元指數則觸及 12 月 28 日以來高點。

美元下跌至 111.49 日元，紐約週二尾盤報 112.65，創 11 月底以來高點。

今日稍早，歐元上漲，突破 1.20 美元心理關卡。最近價位報 1.1961 美元，週二尾盤報 1.1937。

英鎊報 1.3513 美元，週二尾盤報 1.3539。

彭博社週三報導，中國官員正檢討外匯存底，並評估是否減購或停購美國債券與其他資產。

該報導並說，美國資產 -- 尤其債券 -- 吸引力已減少，且中美貿易緊張亦可能為減購或停購美債的理由。

目前並不清楚中國是否計畫執行退出美國債券的策略。傳統上， 中國一直都是美國債券最大持有國之一。

該消息影響了美國資產與美元的需求，美國 10 年期債券殖利率上升至 2.59%。

週二，日本政府說將減少購買公債 100 億日元。該消息使投資人擔憂日本央行開始縮減寬鬆的貨幣政策，隨歐洲央行行動。

但有分析師說，此一行動屬技術性，而非央行政策的基本面改變。

今日稍早，芝加哥 Fed 銀行總裁 Evans 說他希望再度升息能延後至 2018 年下半年。

分析師說，美元今日賣壓係一時的反應，投資人賣出債券與以美元計價資產。一日走勢不足以成為趨勢。由於經濟成長加速，美國企業減稅及其他的振興措施，預期 2018 年，美元仍將走強。