日本央行縮減長債購買規模 日元走高

摘要：周二晨間，美元 / 日元下跌約 60 點。日本央行今晨宣布，削減部分長期限公債的購債規模，日債殖利率上漲。另一方面，人民日報稱，朝韓高級別會談北京時間 9 時開始。

1 月 9 日周二晨間，美元 / 日元下跌 50 點，現報 112.55。

日本央行今晨宣布，削減部分長期限公債的購債規模。其中，10-25 年期公債的購債規模，減少 100 億日元至 1900 億日元；25 年期以上公債購買規模 800 億元，亦較上次減少 100 億日元。

日本央行的公債購買也是寬鬆政策的一部分，日本目前通過日本央行、養老金和投資基金等，持有了大部分的日本公債。去年以來，日本央行開始調整期市場操作，偶有小幅縮減不同期限公債的購債規模。.

日本公債殖利率晨間亦小幅上行，10 年期日債殖利率上漲 0.9 個基點至 0.069%。

1 月 5 日，日本央行披露的資產負債表顯示，截至去年 12 月 31 日，資產總額出現了 2012 年 QQE 政策施行以來的首次月度環比縮減，減少 4438 億日元（約合 39 億美元）至 521.416 兆日元。

另一方面，人民日報報導稱，北京時間 9 時，朝韓高級別會談全體會議在韓朝邊界板門店韓方一側的「和平之家」正式舉行。

人民日報提到，韓朝雙方將在會談上就朝鮮參加平昌冬奧會，及冬殘奧會和改善韓朝關係事宜開展討論。韓朝關係長期處於隔絕狀態，這是韓國新政府成立後的第一次韓朝會談。

『新聞來源／華爾街見聞』