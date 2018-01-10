對沖基金創4年來最佳收益 2018年的大趨勢是什麼？

摘要：全球對沖基金行業在去年迎來了 2013 年以來的最佳年度收益，資產加權後的行業平均回報率為 6.5%，押注股票類策略回報率最高為 12%，宏觀策略回報表現最差為 4%。儘管更小型的對沖基金回報更好，但預計業內整合會在今年加速，更多資金流向大型基金和量化策略類基金。

據位於芝加哥的研究機構 HFR 統計，全球對沖基金行業在去年迎來了 2013 年以來的最佳年度收益，資產加權後的行業平均回報率為 6.5%，押注股票類策略回報率最高為 12%，領漲整個行業。

（上圖來自英國金融時報截圖）

股票型對沖基金的策略包括多 / 空倉（long-short equity）、成長與價值、特定板塊等，去年回報率也隨全行業一道同創四年最佳。投資顧問公司 Cambridge Associates 對沖基金研究主管 John Hansen 表示，不少大型多 / 空倉股票策略的基金回報率都是雙位數，更小型的基金成績更好。

例如，Whale Rock Capital 和 Light Street Capital 等小型股票類對沖基金的全年回報率為 36.2% 和 38.6%，得益於押注了阿里巴巴等熱門科技股。同類策略中最大的對沖基金之一老虎環球，截至去年 11 月底的回報率為 27.5%，去年表現最好的股市策略偏向於醫療保健和科技板塊。

瑞信投行部董事經理和資本服務全球主管 Bob Leonard 對英國《金融時報》表示，多 / 空倉的股票策略很長時間都被列入觀察名單，就算很多投資者會因為去年回報率不錯而選擇留下，也不太可能增加資本配置。當前股市估值過高、本輪漲勢何時及怎樣結束未卜，一些機構投資者開始回撤。

他建議，如果投資者繼續認為發達國家的股市太貴，全球宏觀對沖策略應該是接下來的首選，因為更可以實現多樣化配置和各類資產的相關度降低。不過 HFR 發現，去年宏觀對沖策略的回報率為 4%，與押注能源和原材料的策略一道，在同行業內表現最差。

（上圖來自英國金融時報截圖）

最著名的例子是 Caxton Global 旗下的全球宏觀基金虧損了 13.4%，行業大佬 Paul Tudor Jones 和 John Burbank 都在去年底關閉了旗艦宏觀基金。研究機構 Eurekahedge 對沖基金主管 Mohammad Hassan 表示，規模越小的宏觀類對沖基金風險偏好越高，反而賺得高回報。位於新加坡資產管理規模僅 1.28 億美元的 PruLev Global Macro Fund 截至 10 月暴漲 47%，堪稱全球最佳。

對沖基金在金融危機以後的日子並不好過，特別是去年受到全球利率保持低位和波動性集體缺失的阻力。由於管理費用和基金表現費率過高，投資者開始轉向被動投資的指數型基金和量化基金。據彭博社，去年對沖基金關閉的數量連續第三年超過了新開數量，更多資金流向了大型對沖基金或是使用量化策略的基金，加速了對沖基金行業的內部整合。

華爾街見聞曾提到，很多傳統的對沖基金開始招收數據科學家和程序員，幫助其轉型成為量化對沖基金，預計今年量化對沖基金的資產管理規模會超過 1 兆美元。量化基金領頭羊 Two Sigma 資產規模從 2011 年的 60 億美元暴漲至 510 億美元，超越了老牌對沖基金文藝復興和 DE Shaw。

投資諮詢公司 Agecroft Partners 首席執行官 Don Steinbrugge 表示，去年對沖基金行業的良好回報率會減輕持續了多年的資金贖回壓力，儘管今年的對沖基金資產管理規模會持續增長，但被迫關閉的基金數量也會上升。對沖基金行業仍然過度飽和，大約 90% 的基金都無法合理化高費率。

Cambridge Associates 對沖基金專家 Joe Marenda 對彭博社表示，今年對沖基金還會面臨巨大挑戰，因為市場環境不會有很大改觀，更多的公司會選擇暫不上市，去年美股市場的上市公司數量約為 3700 家，僅為 1996 年的一半。更多的資金會湧入私募股權和債權類投資，儘管利率上行會提升宏觀策略類的盈利機會，但也不代表會跑贏行業或大盤。

『新聞來源／華爾街見聞』