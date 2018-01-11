【大華銀投信】美債殖利率急升 美股順勢回檔

◆ 國際股市

週三歐美股市收黑，在開年連漲多個交易日後，主要指數自歷史高點回檔修正，標普與那斯達克指數出現年內首次下跌，美債殖利率飆升成為市場焦點，繼週二日本央行宣布縮減長債購買規模後，週三彭博報導中國可能減少持有美債，推升美國十年期公債來到近 10 個月來高位，美股盤勢也圍繞殖利率發展，標普 11 大行業中金融版塊逆勢收漲 0.85%，因長債殖利率飆升有利於銀行業利差擴大，高股利板塊不動產與公用事業下跌 1.54% 和 1.13% 領跌大盤，因債券殖利率走高降低了高股利吸引力。亞股漲跌互見，其中香港恒生指數連漲 12 個交易日，創 1964 年以來最常上漲天數，地產業成為港股開年以來最大黑馬，在公布業績優異與行業估值低的雙重題材下獲得資金追捧。

◆ 每日一圖

1 月 10 日世界銀行發佈 2018 年全球經濟展望，預估 2018 年全球 GDP 將自去年的 3.0% 增長至 3.1％，創七年來最佳表現，不過已開發國家經濟體預估的 2018 年 GDP 年增率自去年的 2.3% 降至 2.2%，其中美國自 2.3% 提高至 2.5%(參考左下圖)，因美元疲軟搭配海外需求轉強，以及薪資成長支持消費擴張，歐元區自 2.4% 下滑至 2.1%，成長趨緩的原因則來自於 2017 年的數據基期過高，日本則從 1.7% 降至 1.3%，主要因財政政策縮手與出口成長可能放緩，但美歐日的 2018 年 GDP 年增率皆較去年 6 月的預估值 (左下圖綠色點) 有所提高。新興市場將為 2018 年的全球經濟成長貢獻較多，GDP 年增率預估將從 2017 年的 4.3% 提高至 4.5%，全球經濟增長最快的地區將是亞太地區(參考右下圖)，中國經濟預計在 2018 年增長 6.4％，印度在 2018 年 GDP 增長預計將達到 7.3％，非洲、拉美、中東則須留意大宗商品價格走弱的風險。

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