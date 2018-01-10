【異動股】華人策略控股(08089-HK)漲幅居前 五連陽後再升39.26%

截止收盤，華人策略控股(08089-HK)漲幅居前，該股連升5個交易日,累計升幅達84%，今日更是高見1.9港元，創下逾1年新高，收漲39.26%。消息面上，華人策略全資附屬公司華人娛樂(控股)有限公司與十億創投簽訂一份框架協議，有意共同投資為紀念深圳經濟特區成立40週年的電視連續劇的拍攝及製作。
漲幅較靠前的還有午後大幅上揚的勝龍國際(01182-HK)及WT集團(08422-HK)，勝龍國際今日亦創下了7個月新高，收報0.345港元，漲27.78%。WT集團則升27.03%，淨流入334.32萬港元。
今日紛紛轉強的工蓋(01421-HK)、易易壹金融(00221-HK)及華多利集團(01139-HK)等分别收漲15.12%、15.38%、6.06%、工蓋較上午有所回落，收報0.236港元。易易壹金融則創逾10個月新高，淨流入148.76万港元，其走勢與早盤相差不大。華多利集團已回落至0.21港元。
而中國基建港口(08233-HK)從1月3日起連續上漲，于今日再度放量漲15.04%，收報1.53港元。資料顯示其擬繼續申請轉主板上市。
而今日跌幅前三的為泰錦控股(08321-HK)、竣球控股(08485-HK)及道和環球(00915-HK)。泰錦控股今日大幅下挫，暴跌42.27%。據港交所資料顯示，泰錦控股近一個月遭主席及控股股東減持共計5610萬股。竣球控股午後仍持續下探，收跌18.03%，淨流入34.01萬港元。道和環球自12月9日起，已連挫8個交易日，今日跌幅更是擴大至14.29%。
此外，主板的銀建國際(00915-HK)今日跌14.29%，淨流出1426.46萬港元。象興國際(08157-HK)、交大慧谷(08205-HK)及同仁資源(08186-HK)等跌幅均超10%。
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