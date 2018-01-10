【華冠投顧】 林驛銘:新台幣由升轉貶，小心:熱錢來得快去也快!

台北股市今日雖再創新高來到 10934，但開高走低終場收盤下跌 83 點，以 10831 作收，成交量 1375 億元，價跌量增格局。

昨日提醒過: 台股衝高創下 28 年來新高! 不過盤面結構從昨日已出現大變化，已非輪動輪漲，而是個股出現輪動重挫情形，而且下跌家數大於上漲家數，投資朋友要小心啊! 今日台股開高創高後走低，由紅翻黑下跌，盤面股票殺聲隆隆，眾握的股票很多，下跌家數也多於上漲，這完全符合我們預期規劃! 接下來看法: 本波上漲又急又快，完全出自於新台幣升值所帶來的熱錢行情效應，主要目的在於炒匯，買股則是其次，因此當近二日，新台幣收盤時由升轉貶時，台股就漲不動，因此再次提醒投資朋友，小心: 熱錢來得快，去的也快! 近日盤面出現好多好多股票出現莫名奇妙的下殺重挫，而且有一股輪跌態勢，請小心! 今日又有很多股票無預警又急又快重挫，包括康控 KY(4943)，美律 (2439)，智易(3596)，致伸(4915)，創意(3443)，凱美(5317)，南亞科(2408)，旺宏(2337)，和大(1536)，位速(3508)，神達(3706)，華通(2313)，光罩(2338)，晶電(2448)，力積(4968)，大量(3167)，環球晶(6488)，訊芯 KY(6451)，華容(5328) 等

大盤指數創新高走低，但已有越來越多個股重挫甚至連續重挫情形，投資人持股務必小心套牢，當股價出現轉弱，大戶出貨，該賣就賣，千萬不要跌又加碼攤平，很危險的! 現在越來越多人股票套牢，因此，建議您唯一要做的事情: 趕快檢視手中持股，積極的人筆者建議逢高放空!

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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