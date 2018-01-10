油價創近三年新高 布油逼近70美元

摘要：在產油國減產效應顯現、地區局勢緊張加劇以及季節性因素的共同影響下，今年以來布蘭特原油已漲近 4%。周三，布油一度逼近 70 美元 / 桶，創 2014 年油價大跌以來的新高。

儘管美國可能增加原油產量，但在產油國減產效應顯現、地區局勢緊張加劇等因素的影響下，2018 年以來原油價格持續大漲。

1 月 10 日周三，原油價格大漲。

布蘭特原油漲幅一度達 0.76%，達 69.34 美元 / 桶。WTI 原油漲幅一度超過 1%，達 63.59 美元 / 桶。

去年 11 月，OPEC 和俄羅斯等產油國達成一致，稱將在 2018 年全年減產 10%。今年以來，布蘭特原油已經累計上漲近 4%。

伊朗石油部長 Bijan Zanganeh 則認為，季節性因素是推動油價上漲的重要原因：「現在是冬天，這是為什麼原油需求增加的重要原因。」

德國商業銀行分析師 Carsten Fritsch 則表示，目前的油價大漲是市場反應過度。他說：「石油價格越來越脫離基本面數據和風險過度。」他認為，最近的數據顯示「價格幾乎不可能以這種方式作出反應」。

高盛商品研究部主管 Jeff Currie 稱，如果油價高於 70 美元，那麼全球央行將不得不應對通膨壓力。OPEC 成員不希望看到油價過快上漲。

Zanganeh 也表示，OPEC 成員國不太希望油價上升太多。

Currie 認為，現在的石油市場是頁岩氣蓬勃發展後的「完全競爭市場」，他預計未來油價將保持平穩，可能略有下滑，不過，由於現在庫存較低，石油市場依然可能出現明顯波動。

『新聞來源／華爾街見聞』