【富蘭克林】企業獲利成長強勁支持美股多頭

◆聚焦政策受惠及創新產業

受惠於全球景氣持續擴張，聯準會可望維持漸進升息步調，市場情緒樂觀激勵 2018 年開年美股延續去年的上漲動能，史坦普 500 指數連續六個交易日上漲，持續改寫歷史新高 (彭博資訊，至 1/9 止)。

富蘭克林證券投顧表示，本週開始進入美國企業 2017 年第四季財報公布期，財報結果、2018 年展望，稅改對未來企業獲利的影響，以及跨國企業將如何運用海外匯回的資金均為市場關注焦點。根據 Factset(2018/1/5)統計，史坦普 500 大企業第四季獲利年增率預估為 10.5%，將是過去四季中第三度出現兩位數增幅，2018 年全年獲利預估將從 9.5% 加速至 13.1%，企業獲利成長強勁有利美股延續多頭格局。投資策略上，建議美元資產可多元佈局，首選創新產業 (生技及科技) 及可受惠稅改題材的美國中小型股及美國平衡型基金介入。

◆第四季企業獲利成長由能源、原物料及科技產業領軍

根據彭博資訊統計至一月底止，約 37%(184 家) 的史坦普 500 企業將公佈財報，十一大產業獲利預估均為正成長，其中能源、原物料、科技及公用事業類股獲利增幅預估均達雙位數。

受惠於西德州油價突破每桶 60 美元，能源類股第四季獲利預估獲明顯上修，上修幅度達 24.5%*，創 2005 年第三季以來新高 (Factset，2018/1/5)，激勵史坦普 500 能源類股年初以來上漲 4.21%，漲幅僅次於科技類股 (彭博資訊，至 1/9 止)。富蘭克林坦伯頓天然資源基金經理人費德里 ‧ 弗朗表示，油價走勢趨穩，看好能源公司採取降低成本、提高效能、發展非傳統油源的生產模式等方式來增加獲利，加上之前券商預估偏保守，隨著油價漲至三年高點，如油田服務類股之後獲利上調的機會高。

◆2018 年美國展望：經濟及獲利前景支持股市

展望 2018 年，富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭 ‧ 包爾預期，低通膨、低利率以及經濟溫和成長環境將會持續並支持美股表現。2017 年底股市評價並非不可持續，股市評價反映的是強勁的經濟基本面、企業獲利前景持續改善以及對政府親商政策改革的期待。雖然宏觀因素在短中期內可能波動，但當中仍存在創新驅動的長期成長機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華 ‧ 波克預期，全球經濟復甦有潛力再延續數年，2018 年貨幣政策正常化可能意味著恢復正常的市場波動，考量升息環境以及固定收益市場可能面臨的風險，目前股票相對於利率敏感型資產評價面較為合理。愛德華 ‧ 波克表示，我們看好美國企業稅改革的潛力，這可能帶動公司海外利潤匯回，另外，也可能鼓勵美國公司在未來有利的稅收基礎上，增加國內投資，支持美國未來更高的經濟和盈利增長。

◆生技及科技產業：產業創新力強且評價面合理

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅表示，生技產業基本面依然穩健，產業創新已到達前所未有的水平，2017 年新藥上市數量較 2016 年增加，基因療法及癌症等領域持續取得重大的研究進展，且目前生技股預估本益比仍較過去 20 年多數時間為低，評價面具吸引力。投資策略上精選研發具領先優勢、產品競爭有限、針對有龐大醫療需求並具臨床價值的創新生技公司。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森 ‧ 柯堤斯表示，隨著企業試圖透過數位轉型來開拓新的收入來源，藉由雲端及人工智慧技術來提升生產力，我們依然看好科技產業前景。基金配置上側重於結構性成長題材，精選具優異數年成長前景及商業模式的個股，看好網路平台、電子商務、雲端運算及人工智能趨勢的未來發展。

基金過去績效不代表未來績效之保證。<本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書>

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