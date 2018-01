Byte Power Group Limited與Noetic Synergy簽署開發和服務合同

Byte Power Group Ltd (ASX:BPG) (澳大利亞證交所交易代碼:BPG)(或稱 "公司")欣然宣布其子公司 Byte Power Pty Ltd(簡稱 "BPPL")已與 Noetic Synergy Sdn Bhd(簡稱 "Noetic")就開發與管理其加密貨幣交易平台簽署了開發和服務合同。



由於近期發生的有關 Soar Labs Pte Ltd (簡稱 "Soar Labs") 未經授權交易合法屬於 BPPL 的資產事件,除其他事項外,這已讓 BPPL 無法與 Soar Labs 合作,因此,BPPL 已通告 Soar Labs,公司將不再與 Soar Labs 繼續進行關於開發加密貨幣交易平台的計劃。



該合同的簽署標誌著 Noetic 代替了 Soar Labs 成為 BPPL 加密貨幣交易平台開發解決方案的提供商。



Noetic 於 2010 年組建,其業務包括為企業提供全面的電子商務解決方案和 IT 相關的服務。 Noetic 的企業客戶來自許多國家,包括一流的地產開發商、金融機構和大型零售連鎖企業,公司的目標是時刻確保專注於為信賴其軟件的客戶解決問題的同時,繼續創新並引領行業發展。



根據合約,Noetic 將為公司的加密貨幣交易提供所有的功能和技術規範。提供的服務將包括:



- 加密貨幣交易設立服務;



- 軟件運行服務;



- 運營管理服務;以及



- IT 外包服務。



Noetic 將負責和維護軟件和硬件基礎設施,包括管理和系統維護以確保達到性能和安全標準。從 Soar Labs 和 Noetic 獲得的提議在執行加密貨幣交易解決方案方面與公司的設想結果一致。 Noetic 開發的加密貨幣交易的預計花費在商業上較有優勢,且由於分期付款(分為如下幾個階段:設立、第一年、次年以及持續的每年基本花費),所以將不會對公司目前的現金儲備產生實質上的負面影響。已在協商將此款項在一段時間內以電子和普通貨幣結合的方式支付,且僅在完成業績里程碑時支付。 Noetic 預計,BPPL 將可在 2018 年 4 月前開始其加密貨幣交易。



BPG 的董事長兼首席執行官、BPPL 的董事 Alvin Phua 先生說:"考慮到加密貨幣領域的新合規要求和易變的市場環境,董事會已決定與更大的、有著深廣的企業解決方案經驗的機構進行合作。我們很高興與 Noetic 合作,用他們的技術和基礎設施來開發和提供整套的解決方案。"



Noetic 的首席執行官 Ian Jones 先生說:"加密貨幣交易面臨越來越多的挑戰,有著越來越多的合規要求和安全風險。作為一個在過去的 8 年中為多國企業(包括金融機構)提供企業網絡解決方案的公司,我們已做好準備迎接這些挑戰。"