世銀上調2018年全球經濟成長率至3.1%，並估成長至少再持續幾年

【財訊快報／劉敏夫】彭博社報導指出，世界銀行 (World Bank) 提高了對全球經濟成長的預測，並預計全球經濟復甦在達到六年來最快增速後將持續保持成長態勢。世界銀行 (World Bank) 週二在其最新的「全球經濟展望」報告中，預估全球經濟成長率 2018 年可加快至 3.1%，比去年 6 月份時的預估上調了 0.2 個百分點。而全球經濟去年可能增長了 3%，將是 2011 年以來最大增幅。



世界銀行表示，由於大宗商品出口國情況有所好轉，全球經濟成長料將至少再持續幾年。在良好的金融狀況、寬鬆貨幣政策和信心改善的推動下，投資和製造業活動的升溫正推動經濟出現廣泛的周期性復甦。短期來看，金融危機後全球經濟蕭條的陰霾漸消散，但世界銀行仍提醒稱，長期仍有潛在成長率放緩的風險。



在美國方面，世界銀行預測，2018 年美國經濟成長率可達 2.5%，比去年 6 月時估計高出 0.3 個百分點。2019 年則為 2.2%，2020 年則是 2%。不過，世界銀行提醒，美國貿易保護主義上升或財政狀況惡化，都可能顛覆區域及全球經濟成長，給全球貿易與投資帶來不確定。



此外，世界銀行將歐元區經濟增速展望向上提升至 2.1%，比去年 6 月份的預測高出 0.6 個百分點。日本經濟料將在 2018 年成長 1.3%，而去年 6 月份的預測為 1%。



在亞太地區，世界銀行預測，今年經濟成長率為 6.2%，原因是中國經濟的結構性放緩，會抵銷區域其他國家的溫和成長。



世界銀行估算，中國 2017 年經濟成長率為 6.8%，預測 2018 年溫和放緩至 6.4%，但這較去年 6 月時的估值 6.3% 增加 0.1 個百分點；中長期來看，預計中國經濟成長率明年為 6.3%，到 2020 年為 6.2%。



世銀指出，中國經濟還可能放緩，尤其要注意金融脆弱性，包括國內債務過高、外部融資需求大和政策緩衝能力有限。



此外，世界銀行將印度 2018 年經濟成長預測下調至 7.3%，比去年 6 月的預測值低了 0.2 個百分點。



世界銀行提醒，亞太區域經濟前景不明，不利因素除中國經濟情況外，還有地緣政治緊張衝突可能升高，再加上全球保護主義加劇及全球金融環境無預期收緊，都對區域經濟帶來下滑風險。



報告特別指出，朝鮮半島的地緣政治局勢緊張，可能造成負面影響，觸發區域金融不穩定。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』