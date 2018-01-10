加班換補休將採1比1蔣萬安怒：勞工朋友會恨死你們

近日《勞基法》修法吵得沸沸揚揚，立法院臨時會在昨（9）日起「不斷電」進行審查，深夜 11 時許二讀通過增訂《勞基法》第 32 條之 1，規定勞工延長工時或休息日加班後可選擇補休，但補修時數依勞工工作時數計算，補修期限則由勞雇雙方協商，屆期或契約終止未補休之時數，應照延長工時或休息日工作當日，其工資計算標準給予工資。

此增訂由國民黨立委蔣萬安日前在協商時提出，當時蔣萬安要求補休應依加班費率加乘計算，該年度未休完仍可換成加班費。但民進黨黨團再修正動議版本，卻否決蔣萬安版本，堅持依實際加班時數計算補休時數，以 1 比 1 來計算，並由勞雇雙方協議補休期限，也就是說，若勞雇雙方約定 3、5 年期限，不只會使勞工難以拿到加班費，也可能「吃不到」補休。

對此，蔣萬安相當不滿，在場內大喊「勞工朋友會恨死你們。」就連登記發言時，也氣得直呼 1 比 1 對勞工朋友不公平，是資方不給加班費的巧門，意為著圖利資方，更痛批民進黨根本「鬼話連篇」。

然而，今（10）日稍早，《勞基法》第 32-1 條修正草案三讀修正通過，勞工加班後可依其意選擇補休，經雇主同意，依勞工工時計算補休時數。《勞基法》條文修正案三讀通過，將由今年 3 月 1 日開始實施。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』