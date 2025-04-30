你五一勞動節放假嗎？誰上班可能沒加班費？小孩唸私幼也有差？5大QA秒懂

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-30 11:17

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根據行政院主計總處 114 年 3 月的最新就業者統計，15 歲以上的就業者達 1161 萬人，勞動部統計，截至 114 年 2 月底的勞保投保人口為 7,388,574 人，但有保勞保勞動節就可以放一天假嗎？勞動節到底誰可以休假？排班制勞工若當天剛好是休息日，可另外休假嗎？若要加班，加班費該怎麼算？想請特休變成 4 天連假，雇主能拒絕嗎？104 人力銀行（3130-TW）整理一次看，透過 5 個 QA 秒懂勞動節假勤規定。

Q1：勞動節誰可以放假？

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104 人力銀行指出，勞動節為勞工的「法定休假日」而非人人可放的「國定假日」，適用《勞基法》的受僱勞工，包含受僱於企業、領薪資、接受雇主指揮監督的工作者，無論全職或兼職，都屬於適用對象，勞動節當天都可以放假。

不適用勞動節放假的族群，則包含軍人、警察、教師、醫師、事業單位雇主經理人、公務機構從業人員、職業運動球員與事服務業 4 大產業，因不適用《勞基法》，當天仍需出勤。

不過，即使同在公務機構工作，例如公務機構中的技工、工友、駕駛人、臨時人員，另外例如私立幼兒園教師、民意代表助理，則屬於勞動節可放假的適用對象。

Q2：若我是排班制勞工，勞動節當天班表為休息日，可另外再休假嗎？

許多民生消費產業採取排班制，若 5/1 勞動節當天已排定為休息日，則勞動節日休假應對調至其他日，勞工可於對調後的勞動節日休假。今年 5 月因為有勞動節與端午節連假，共計有 11 個休假日，排班制勞工可休 11 天。

Q3：勞動節要上班，薪水怎麼算？

104 人力銀行指出，若勞動節當天月薪制勞工與雇主約定出勤，應加倍發給工資，若當天出勤在 8 小時之內，除了原有的一日薪資之外，雇主需額外再給付勞工一天加班費，而出勤 8 小時以上，則應再依《勞動基準法》第 24 條第 1 項第 1、2 款規定給付加班費。若平均月薪 4.8 萬計算，勞動節當天出勤可獲得「原薪資 1,600 元 + 加班費 1,600 元」共 3,200 元工資。排班制的勞工，若 5/1 勞動節日已對調至他日，則 5/1 當天視為平日出勤無加班費，但對調後的勞動節假期仍需出勤上班時，一樣須給 2 倍薪。

Q4：勞動節想多請一天放 4 天連假，雇主可拒絕嗎？

2025 年勞動節在星期四，星期五上班一天後就是周末假期，部分上班族若想透過星期五請假一天放 4 天連假，雇主可以拒絕嗎？104 人力銀行表示，當勞工排定特休後，企業只有「具備企業經營上之急迫需求」且「已與勞工協商調整」，才能變更勞工排定之特休日期。除非「勞工如於所排定之特別休假日期休假，將同時嚴重影響資方之營業自由，致生資方或第三方之重大損害而顯然失衡」，雇主才可單方否決勞工排定特休。若不准假，將會違反《勞動基準法》規定，查證屬實將處 2 至 100 萬元罰鍰。

Q: 是否會出現「親子放假不同調」的情形？

104 人力銀行表示，的確會有，若小孩就讀私立幼兒園，則教職員屬教保員適用《勞基法》，因此老師與小孩勞動節當天都放假，而若國小以上的學齡孩童，因公立教職員不適用《勞基法》，因此老師與小孩都需要照常到校上班上課，搭配不同情況的家長，自然就會出現「親子放假不同調」而導致需要另行安排照顧人力的現象。