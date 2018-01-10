MLB／陳偉殷能否復活？馬林魚新球季挑戰

馬林魚隊台灣好手陳偉殷尚未列在大聯盟官網開季先發輪值內，因為不少球迷或是專家都對他的手肘撕裂傷有疑問，加上他這兩年球季都有傷勢，無法完整出賽，如何擺脫「負面」的形象及「不良債權」的印象，是陳偉殷新球季最需要面對的課題。

根據美國媒體《今日美國》報導，陳偉殷新球季可能不會被期待是王牌投手，反倒是 Dan Straily 將被視為球隊救世主，二號先發可能是 Jose Urena，陳偉殷跟 Adam Conley、Sandy Alcantara 才有機會爭取剩下的輪值。

陳偉殷去年只出賽 9 場，雖然曾有機會挑戰無安打紀錄，但也讓他提早「關機」，直到季末才又以後援身分回到場上。

但陳偉殷應該不會只甘心淪為「長中繼」、「後援」角色，他還是嘗試要回到過去金鶯隊時期單季 16 勝的身體強度，殷仔在 1 月中就要返美，有機會提早為新球季「暖機」。

此外，陳偉殷合約剩下 3 年 6000 萬美元，馬林魚隊也希望他健康投滿整季，然後可能會找機會交易他。

眼看馬林魚隊今年陣容大變動，JT Realmuto、 Justin Bour，Christian Yelich 等好手雖然還在，但要打出好成績，還需要很努力。

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