世銀估2018全球GDP 3.1% 明後年守住3%要很拼

綜合新華社、路透社報導，世界銀行 9 日發布最新一期《全球經濟展望》，上調 2018 年全球經濟增長預期將增長 3.1%，增幅高於去年的 3%，該報告指出，全球經濟將在 2018 年迎來金融危機後的全面復甦，不過該報告也警告，除非各國政府採取側重提高勞動參與率的政策，否則今年的經濟增長加快只是暫時的。

據報導，報告顯示，在投資恢復、製造業回暖以及全球貿易穩步增長的帶動下，2017 年全球經濟估計增長 3%，為 2011 年以來的最強勁增長。東亞和太平洋地區對 2017 年全球經濟增速的貢獻率超過三分之一，其中大部分貢獻來自中國。

報告預計，2018 年，全球經濟增速將小幅加快至 3.1%，較 世銀 去年 6 月的預測值上調 0.2 個百分點。世銀還將 2019 年全球經濟增速較去年 6 月上調 0.1 個百分點至 3%。世銀指出，2019 年、2020 年全球經濟增速預計將分別放緩到 3%、2.9%。

報告預計，經濟增長大多將由新興經濟體，尤其是大宗商品出口國推動，2018 年新興市場和發展中經濟體今年將增長 4.5%，高於 2017 年 4.3% 的增速，2019 年和 2020 年預計將進一步加快至 4.7%。其中全球經濟增長最快地區是東亞和太平洋地區，中國經濟今年預計增長 6.4%，較 世銀 去年 6 月份預測值上調 0.1 個百分點，明年增速預計將小幅下滑至 6.3%。

路透社報導， 世銀預計 2018 年印度國內生產總值 (GDP) 增幅將達 7.3%，2019 年、2020 年將略微增強到 7.5%；非洲、拉美、中東和亞洲較貧困國家 2018 年經濟增長增長 5.4%，因大宗商品價格上漲，但漲勢低於先前的預期。此外， 世銀還預計 2018 年全球平均油價每桶為 58 美元，2019 年將小幅升到 59 美元。

中國證券網援引新華社報導，世銀報告說，隨著發達經濟體接近潛在增速，貨幣政策可能逐步收緊，今年發達經濟體增速將從 2017 年的 2.3% 小幅放緩至 2.2%。明年增速將進一步降至 1.9%。其中，美國經濟今年預計增長 2.5%，明年增速將放緩至 2.2%。

報告指出，僅管全球經濟全面復甦，但仍面臨下行風險。發達經濟體可能加快貨幣政策正常化步伐，從而引發全球金融條件突然收緊，威脅經濟復甦；貿易保護主義抬頭以及地緣政治緊張將損害企業和消費者信心，拖累經濟復甦。

報告還表示，全球經濟潛在增速放緩的趨勢值得注意。報告說，隨著資本積累速度下滑，生產率增速逐步放緩，人口老齡化加劇，未來十年全球經濟潛在增速將進一步下降，這有可能導致全球經濟脆弱性增加，不利於生活水平的改善。