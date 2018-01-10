鮑爾森「老矣」：資產規模大幅縮水超70% 旗下一隻基金連續兩年巨虧

摘要：對沖基金大佬鮑爾森旗下的 Paulson Partners Enhanced fund 過去的四年連續虧損，尤其在過去兩年中虧損規模近 70%。而他旗下資歷最老的基金也在過去四年中大虧 42%。目前鮑爾森管理的資產規模從 2011 年的 380 億美元大幅縮水至 90 億美元，其中 80% 都是自有資金。

近幾年來，美國對沖基金大佬鮑爾森（John Paulson）再也沒有重現金融危機時的風光，剛剛過去的 2017 年對他來講又是「挫敗」的一年。

鮑爾森通過槓桿收購的基金鮑爾森合夥人增強基金（Paulson Partners Enhanced fund）過去的四年連續虧損，尤其在過去兩年中虧損規模近 70%。據知情人士對彭博透露，該基金用貸款資金對交易加倍下注，遵循的是併購套利策略，去年虧損 35%，此前的 2016 年也獲得了 49% 的虧損。

鮑爾森旗下遇挫的基金還不止這一隻，他年限最久的基金鮑爾森合夥人基金（Paulson Partners）在過去四年中也獲得了 42% 的虧損，2016-2017 年間是最艱難的兩年，分別交出了 - 25% 和 - 17% 的成績單。

目前為止，鮑爾森旗下管理的資產規模也大幅縮水，從 2011 年的峰值 380 億美元，縮減至如今的 90 億美元，自有資金比例也有巔峰時的 50% 上升至現在的 80%。換句話說，這位金融危機時因押准了次貸泡沫而風光無限的對沖基金巨頭如今管理的大部分資金都是自己的。

2017 年夏天，鮑爾森被迫關閉了旗下一隻規模 5 億美元的多空策略股票基金，該基金重點投資醫療領域，因虧損較大而無法持續。下圖可見鮑爾森這隻基金重倉的幾隻醫藥股都遠遠沒達到標普 500 指數的表現。

（圖片來自 zerohedge）

然而，壞消息已經夠多，總有一些好消息讓鮑爾森得以平衡。他旗下規模最大的一隻基金鮑爾森信貸機會基金（Paulson Credit Opportunities fund）在 2017 年取得了 11% 的收益，另外一隻波動性較低的專注於投資併購相關的基金 Pure Spread fund 獲得 12% 正收益。

2017 年其實對於美國對沖基金行業來講算是一個豐年，華爾街見聞此前文章提及，據位於芝加哥的研究機構 HFR 統計，全球對沖基金行業在去年迎來了 2013 年以來的最佳年度收益，資產加權後的行業平均回報率為 6.5%，押注股票類策略回報率最高為 12%。

（圖片來自英國金融時報）

『新聞來源／華爾街見聞』