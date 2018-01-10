又是資安問題惹的禍？華為哭哭 進軍美國踢鐵板

綜合北京新浪網、新浪手機、中國新聞網今 (10) 日報導，華為消费者業務 CEO 余承東在美國 CES 原定宣布「Mate10 Pro 進入美國大運營商前夕」的主題演講， 因為與美國通信營運商 AT&T(T-US) 合作告吹，臨時必須更換演講主題。

對於余承東的演講， 美國科技博客 The Verge 指出， 雖然華為在 CES 上展示 Mate Pro 10 的過程平淡乏味，但余承東在最後針對 AT&T 放棄合作一事發表的脫稿評論卻令人眼前一亮，堪稱本屆 CES 上的最佳演講。

華為消費者業務 CEO 余承東。(圖：AFP)

余承東在台上表示，「很不幸，我們不能通過運營商渠道銷售華為的產品，但還是感謝我們的產品可以通過電商 (美國亞馬遜、百思買、微軟、B&H) 渠道銷售。 」

他進一步說明， 「 大家都知道美國市場上 90% 的手機銷售都是通過運營商渠道實現的，華為有最好的技術和創新，去年的 Mate 9 的消費者反饋就非常不錯。Mate 10 的表現應該會更好，我們沒能通過運營商實現銷售，對我們和運營商都是損失，而消費者會遭受更大的損失，因為他們沒有機會得到這個最好的選擇。」

華為消費者業務 CEO 余承東說，Mate 10 Pro 在信息安全方面具備世界最高標準。(圖：AFP)

余承東還提到，華為對用戶信息的安全和保護極為重視，華為的手機在全世界 170 多個國家銷售，2017 年的全球出貨達到 1.53 億部，這也就意味著華為去年贏得了 1.53 億用戶的信任。 他還提到，英國，義大利，德國，法國，當地消費者對華為手機的評價都非常不錯。

截至目前為止，華為的手機全球累計出貨 6 億部。公司的用戶隱私保護技術符合世界標準，從處理器到存儲器的設計和生產都嚴格按照信息安全和隱私保護的標準在做。華為與合作夥伴都一直致力於硬體的信息安全和隱私保護。

軟體層面，華為也與 Android 合作保護信息和數據安全，在 Mate 10 Pro 發布後前三年，每月按照 Google 的安全信息發布做好信息安全工作。對於 Google 的其他移動服務，包括各種 app，有 Google 公司保證信息安全。

華為的隱私保護政策包含公認隱私保護原則（GAPP），以及隱私保護領域最為嚴格的法律——一般資料保護規定（GDPR）。信息安全許可方面的合規檢查，有些已經通過，有些正在審核。余承東說，預計華為將通過所有檢查和審核。Mate 10 Pro 在信息安全方面具備世界最高標準。