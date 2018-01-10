剛被迪士尼收購的Hulu創多個里程碑 距Netflix不遠了

將會是迪士尼 Disney (DIS-US) 旗下的網路串流平台 Hulu 週二 (9 日) 公佈了 2017 年訂閱人數，自 2016 年成長了 40%，或 500 萬人，也把總訂閱人數提升至 1700 萬人的新里程碑。

Hulu 執行長 Randy Freer 表示，Hulu 內部其實做了許多的優化 ，才獲得今天的成績，如 SVOD (隨選視訊，Subscription Video On Demand) 商業模式及內容供應等方面的優化改善；而談到 2018 年展望，Freer 表示將會在內容方面多下功夫，使 Hulu 成為網路串流的第一把交椅。

目前全球網路串流的領導指標還是由 Netflix (NFLX-US) 所主導，美國擁有近 5300 萬訂閱人次，全球共 1.09 億訂閱人次。 然而，Hulu 的電視節目量達 7 萬 5 千集，共 1700 個片名，比 Netflix 或亞馬遜 (AMZN-US) 的服務多了一倍以上。

上個月收購 Fox (FOXA-US) 部份資產的迪士尼執行長 Bob Iger 也表示喜悅，提道擁有 Hulu 控制股權後將大展身手的在串流媒體上進軍。

同時，Hulu 的廣告營收也創下新的里程碑 10 億美元，並榮獲了 10 項艾美 Emmy 獎項及 2 項金球獎。Hulu 客群統計顯示年齡中位數為 31 歲 (比觀賞電視年齡客群年輕 25 歲)，而家庭年收入中位數為 9 萬 2 千美元 (較高)。