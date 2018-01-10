盤前小叮嚀／美股又創新高台股期待步步高升

美國股市再創歷史新高，在衛生與銀行股領漲下，道瓊、標準普爾以及那斯達克指數均以上漲作收，其中，標普與那指是連續第 6 個交易日創高。不過，費城半導體指數重挫近 1% 。至於台北股市，昨（9）日漲多回檔，小跌 0.86 點，中斷連 8 個交易日收紅的走勢。今（10）日在美股轉強下，可望對台股發揮激勵效果。

財報季將至，美國投資人對股市依舊樂觀，道瓊工業指數重返上漲格局，收漲 102.80 點，漲幅 0.41% ，來到 25385.80 點；那斯達克指數上漲 6.19 點或 0.09% 至 7163.58 點；標準普爾指數以上漲 3.58 點作收，漲幅 0.13% ，報 2751.29 點；費城半導體指數則逆勢大跌 12.97 點或 0.97% 至 1322.57 點。

至於台北股市，昨日上下震盪，收盤下跌 0.86 點，收在 10914.89 點， 10900 點關卡失而復得，成交值 1299.49 億元。今日在美股再創新高下，可望對台股發揮激勵效果，而宏碁去（ 2017 ）年營收終結連 5 年虧損轉盈，股價表現值得觀察。

亞洲日本、南韓股市今日開盤，日經指數小漲 8 點開出，漲幅 0.04% ；南韓股市開盤小漲 1.3 點，漲幅 0.05% 。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』