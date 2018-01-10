【大慶證券】投顧盤前－台股居高思危  短線震盪在攻



◆盤勢分析

昨日美股漲跌互見，除 S&P 500 與 Nasdaq 再創高外，道瓊也重回漲勢續創新高，惟費半走跌 0.97%。本周起迎來美國超級財報周，在市場預期減稅有利財報表現下，樂觀看待並使美股漲勢延續，其中部分獲利良好企業已開始公布訊息，如零售商 Target 公布去年假日季節銷售成長 3.4% 高於預期，昨日股價上漲 2.9%。整體來說在景氣持續成長、市場樂觀看待基本面下，研判美股將可維持目前多頭趨勢不變，四大指數僅需留意短線上漲多後可能出現的拉回修正走勢即可，在未跌破月線前，持續偏多看待。

台股昨日開盤再創波段新高，但隨即遇獲利賣壓使指數翻黑，所幸盤中跌幅收斂，終場收在 10914 點，成交量為 1299 億。指數終止連八紅，台股居高思危，量能進一步萎縮，顯示市場風險意識仍高，在指數來到高檔之際追價意願下滑，台股連四日出現吊人線，加上乖離仍大，研判短線走勢將維持震盪，但只要跳空缺口 10710 點未遭回補，多頭就沒有轉弱的疑慮，待指數震盪、乖離縮小後，仍有機會向上挑戰 11000 點大關。

觀察盤面，昨日傳產類股以塑化及造紙族群表現較佳，電子類股多為個股表現。塑化族群在油價維持高檔下，台塑、台化等漲幅皆超過 3%，此外塑化產品受惠油價高漲推動報價提升，上週 EG 報價勁揚 7%、SM 報價亦來到去年第四季以來的新高，相關生產廠包括台苯、國喬、中纖、南亞等也有表現，在伊朗動盪加上 OPEC 減產效益延續下，有助油價維持高檔，並帶動塑化族群營運增溫。造紙族群受惠紙漿售價調漲，2017 年北美長纖紙漿價格上漲 41%，在外傳價格將再調漲下，華紙上漲逾 4%，帶動正隆、永豐餘等造紙股收紅，中國供給側改革淘汰過剩產能，紙類供需改善，後續有望在攻。個股部分如雷虎 12 月營收創當年新高，達興材料受惠中國 8.5 代線以上面板量產，推升顯示器材料需求，股價也攻上漲停。整體來看，電子股漲多休息，傳產股接棒上攻，但研判電子族群僅是短暫休息，待重整旗鼓後，在漲價、展覽等題材加持下仍有機會重現攻勢，籌碼安定、股價位階偏低或是修正完成底部之標的皆是可以留意的焦點，電子相關族群可參考矽晶圓、被動元件、PCB、車用電子、電競、3D 感測等。傳產就看供需改善、原物料價漲族群，可參考塑化、鋼鐵、紡織、造紙、玻璃陶瓷等。

