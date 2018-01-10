

◆盤勢分析

1. 美股週二在投資人對於財報樂觀預期下持續走揚，S&P 500 盤中創新歷史高點，亦創下 1987 年以來最佳開年走勢， 道瓊上漲 0.41%、S&P 500 上漲 0.13%、NASDAQ 上漲 0.09%，SOX 跌幅較大，來到 0.97%。下週起美股將陸續公佈財報，市場多以樂觀預期，美股多頭格局不變。

2. 美股維持高檔震盪、甚至再創波段新高，週二台股亦呈現開高，開高不久後進入震盪整理，盤面以非金電表現較佳，原物料相關者走勢尤其強勁，塑化、紡織與造紙成為週二台股主軸，終場指數收在平盤附近，僅僅小跌 0.86 點，收在 10914.89，成交金額縮小至 1302.34 億元。

3. 觀察台股技術面，自去年底以來台股 K 線呈現連九紅後開始出現震盪，日 KD 指標來到高檔超賣區，再加上短線指數正乖離過大，推測台股短線或將進入震盪整理，惟去年底、今年初以來的連續上漲，短中期均線已經漸漸獲得扭轉，60 日均線擺脫去年 12 月中一度出現走跌的窘境，於去年底開始出現翻揚，短期 5、10、20 日均線亦呈現多頭排列，預料台股即便出現拉回，回檔空間將有限，1/3 向上跳空缺口上緣 10759 將具支撐，下緣 10710 不易實質回補，推估近期台股整理區間約在 10700-11000。觀察台股籌碼面，外資 - 1.32 億元、投信 + 5.62 億元、自營商 + 7.28 億元，三大法人合計買超 11.58 億元。

4. 觀察台股盤面結構，電子 - 0.30%、金融 - 0.05%、非金電 + 0.52%、櫃檯市場 - 0.63%，三大區塊中仍是以非金電表現最強，金融類股則是次之，電子股仍然是相對弱勢。非金電以原物料為主軸，包括水泥、塑膠、鋼鐵、非鐵金屬、造紙皆有表現，觀光、TESLA 概念股亦是盤面焦點；金融股則是持續呈現穩健上攻模式，週二稍有拉回，但短中多格局不變；電子股持續是近期最弱勢的區塊，諸多漲多股紛紛拉回，僅能呈現個別族群表現，以 CES 相關概念股、矽晶圓、封測、記憶體、電信股較有表現，趨勢偏多週二稍有回檔的被動元件、網通與設備，部份回檔個股量價沒有失控者，操作上亦值得留意。

5. 在電子股部份，週二佔大盤成交比重僅 58.37%，持續是近期盤面相對弱勢的區塊，漲多股紛紛拉回，僅呈現個別族群表現，CES 概念股、矽晶圓、封測、記憶體週二較有表現，CES 概念指標股 2353 宏碁、2376 技嘉、2377 微星，大致上皆是與電競相關的個股；矽晶圓指標 6488 環球晶、6182 合晶，操作上留意 5483 中美晶；封測指標股 6239 力成、3264 欣銓，操作上留意 6257 矽格、2449 京元電；記憶體焦點在 2337 旺宏、2344 華邦電；電信指標股 3045 台灣大、4904 遠傳、2412 中華電。再者，趨勢偏多週二稍有回檔的被動元件、網通與設備，部份回檔個股量價沒有失控者，操作上亦值得留意，例如 2327 國巨、3090 日電貿、5388 中磊、2345 智邦、3380 明泰、3055 蔚華科。

6. 矽晶圓缺貨問題愈來愈嚴重，6488 環球晶去年 12 月營收達 42.98 億元、再創新高。由於車用電子、記憶體、3D 儲存快閃記憶體與物聯網持續熱絡，全球矽晶圓價格預料將持續上漲，將帶動相關廠商營收獲利回升，除 6488 環球晶外，5483 中美晶去年營收亦創下新高。

7. 在金融股部份，去年底、今年初呈現連續上漲，週二進入整理，惟整理過程中量能縮得夠快，短、中多格局並沒有遭到破壞，官股銀行指標股 2801 彰銀、2880 華南金、2892 第一金、5880 合庫金盤中皆有創下新高；權值股 2881 富邦金、2882 國泰金亦維持於高檔強勢整理。由於金融類股多頭架構沒有遭到破壞，預料適度整理後仍將有再攻機會。

8. 五大金控公佈去年自結獲利，其中 2882 國泰金、2881 富邦金、2891 中信金、2886 兆豐金表現亮眼，獲利年成長皆在 10% 以上，其中 2882 國泰金為 2017 年金控獲利王，獲利年成長達 18.05%，2891 中信金則是年獲利成長性最高，獲利成長達 33.27%。

9. 至於非金電，近期仍是盤面的主軸，在美元指數偏弱、國際油價維持強勢格局下，原物料相關個股表現最強勁，包括水泥、塑膠、鋼鐵、非鐵金屬、造紙皆有表現，水泥指標股 1101 台泥、1102 亞泥；塑膠指標台塑集團股持續上攻，包括 1301 台塑、1303 南亞、1326 台化皆再創新高，預料二線塑膠股亦有表現，其中 1710 東聯為強勢指標，操作上可留意 1304 台聚、1305 華夏、1310 台苯、1312 國喬、1313 聯成；鋼鐵指標股 2006 東鋼、2014 中鴻、2027 大成鋼、9958 世紀鋼；非鐵金屬聚焦於 2009 第一銅、1605 華新、9927 泰銘；造紙指標股 1905 華紙，操作上留意 1907 永豐餘。再者，觀光、TESLA 概念股亦是盤面焦點，觀光指標股 2731 雄獅、5706? 凰，操作上留意已經適度整理的 2723 美食 - KY，以及剛剛突破的 9943 好樂迪。

