【華冠投顧】中小企業信心增強、美股三大指數創高-鍾騏遠分析師



1) 美股盤後：

今晨美國三大指數再創新高，道瓊工業指數中，波音的股價上漲，主因近期的飛機訂單增加。而中小型企業信心指數上揚，創下近期的歷史新高。不過，11 月的就業空缺下降至近六個月新低，顯示市場就業已逐漸滿足需求。美股近期大漲之後，一月份仍需觀察量能變化，後續如果量能無法跟上，則股市不排除拉回整理。

2) 盤前叮嚀：

昨天台股尾盤出現拉抬，多方氣勢有大幅度轉弱的跡象，今天不排除出現黑 K 紡錘線，須觀察上影線的長度，而決定大盤強弱與否的判斷。由於指數雖然仍維持正斜率，不過 5 日線扣抵值上升加速，若今天出現黑 K 紡錘線，則後續將回測 10 日線。不過，待換手之後，台股仍有波段行情可期，主要的原因是，12 月外銷數據表現優於預期，在中國需求增加的前提之下，2018 年一月份外銷訂單可望持續成長。

3) 法人動向：

近幾日外資法人的買盤，仍舊維持在先前的強勢股，除了鋼鐵、被動元件續強之外，半導體設備、PCB、矽晶圓有轉強的現象。而 PA、MOSFET 在整理之後，部份個股仍出現買盤升溫。而感測題材的個股，則是拉回之後，外資持股水位不斷增加，後續走勢值得多加觀察。

※以上內容由華冠投顧 鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

