政治巷仔內》邱明玉／勞基法之「與神同行」

最近最夯的韓國電影「與神同行」，內容是講述一名消防員過世後，下地獄接受閻羅王審判的過程，消防員有沒有罪，最後還是得取決於神的自由心證審判，時代力量儘管也有「戰神」，但電影依舊是電影，勞基法修正過關與否，仍無法「與神同行」。

對於勞基法修惡，時代力量五位立委使出渾身解數，不惜淋雨、禁食抗爭 58 小時，不但最後遭警驅離，五位立委紛紛去台大掛急診，還落得「作秀」的質疑，比起太陽花運動，同樣是街頭抗爭，為什麼這回沒有獲得相同的掌聲？

首先，當初就是因為太陽花運動，將這五位送進立法院，民眾投票給他們，就是希望他們在立法院為民喉舌，這五位擁有立委身份，理應透過體制解決，結果他們放棄體制內的協商和抗爭手段，選擇走向體制外的街頭抗爭，是不是代表說，那下次也不用選他們，讓他們繼續回到街頭喊話？

說實在話，國民黨再怎麼不濟，至少還有提出自己的版本，與民進黨協商討論，時代力量縱然反對修法，但對於自己堅持的間隔輪班，或特休假遞延等主張，也應該拿出自己的版本，才有對幹的本錢，結果時力遲遲在媒體要求下，才端出自己的版本，後來又突然撤回，退出協商，就等於連捍衛自己版本的機會都沒有了。

再者，最為人所詬病的，就是以立委身分知法犯法，他們選擇在總統府前禁食抗議，但總統府前就是禁制區，以前大大小小抗爭團體，只要在禁制區抗議，馬上遭警驅離，這回礙於立委身份，警方還先舉牌七次警告，黃國昌被驅離前，還大喊「有沒有政府啊？」就是因為有政府、有法律，才必須依法驅離，難不成要警方雙重標準嗎？

這邊插個話，台北市長柯文哲在 58 小時後，下令將之驅離，有人認為柯文哲是時力的「貴人」，讓這五位立委有台階下，不然還不知道要在寒風苦雨中待多久，不過也有人暗批柯文哲是「豬隊友」，不一開始就下令驅離，還讓他們淋了 58 小時的雨，無論是「貴人」，還是「豬隊友」，時力必對柯文哲的作法，點滴在心頭。

還有，時力這回大聲捍衛的，就是勞工的權益，不過外界看到時力助理超時，陪立委老闆淋雨抗爭，還有上百名警力，一同在淒風苦雨中守護他們，輿論同情警方與助理的過勞，也讓時力抗爭的正當性大打折扣。

最後，時力立委洪慈庸寫信給總統蔡英文，要求與之對話，這招也令人質疑，當初在太陽花運動時，就是大聲疾呼馬英九不應將總統之手伸進立院，現在他們又要小英介入，果然總統最後找府、黨高層去跟時力溝通，也被第一線作戰的民進黨立委罵到臭頭，還自嘲「難道我們是豬頭嗎？」

試想，倘若最後蔡總統跟時力見面，又要被說是密室協商，黃國昌難道想再被稱為是「小英男孩」嗎？時力若想藉由和總統見面，藉此擋下勞基法修法，那以後還要立法院作啥？不就大家通通找總統就好了。

就在立法院勞基法大戰前夕，五位立委突然現身，表示要退出勞基法協商及表決程序，還有人落淚向勞工致歉，認為五人之力，擋不下勞基法修惡，就此退出立院戰場，讓人不禁想問，究竟時力要當國會議員，還是乾脆回去當街頭藝人算了。

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