超越蓋茨巔峰時期 亞馬遜CEO身價刷新人類個人財富峰值

許多年來，當人們被問誰是世界首富時，絕大多數人口中的答案都是比爾·蓋茨。不過自從去年10月27日，亞馬遜CEO傑夫·貝佐斯的財富首次超越比爾·蓋茨成為世界首富後，大家面對“誰是世界首富”這一問題時，可能從此就要改口。

隨著亞馬遜股價周一上漲1.44%，以1246.87美元的價格再創收盤價歷史新高，貝佐斯的財富也再創紀錄。在福布斯世界富豪排行榜上，貝佐斯以1044億美元排名第一；在彭博富豪指數中，貝佐斯也以1051億美元排第一。

貝佐斯也成為繼比爾·蓋茨之後，又一位個人財富觸及12位數（1000億美元）的富豪，並超越蓋茨的巔峰時期，創造了人類個人財富的歷史最高值。據紐約時報，比爾蓋茨在1999年時，個人財富曾經達到過1000億美元。

經過了美國黑色星期五購物節、感恩節和聖誕假期，亞馬遜的在線零售業務也獲得大豐收。據彭博，在近五周的假期中，亞馬遜在線上零售中的占比高達89%，這也是促使亞馬遜股價和貝佐斯個人財富持續上漲的主要原因。2017年，亞馬遜股價上漲了66%。

前世界首富比爾·蓋茨在去年八月，向比爾&梅琳達-蓋茨基金會捐贈了46億美元的微軟股票，使其個人財富瞬間減少了46億美元，也給貝佐斯帶來了超越其財富的機會。

不過若算上蓋茨捐給其基金會的資產，比爾·蓋茨的財富將達到1500億美元。按《福布斯》數據，蓋茨的財富凈值為919億美元，排名世界第二，比貝佐斯的1044億美元少125億美元。

而股神巴菲特位列第三，總財富為870億美元，西班牙兼歐洲首富奧特加以770美元排名第四，紮克伯格則以759億美元排第五。

值得註意的是，截至2018年1月8日，騰訊(00700-HK)創始人馬化騰以486億美元排名全球第14，成為中國首富，而恒大(03333-HK)的許家印以410億美元位列中國第二，全球第19；馬雲以405億美元屈居中國第三，全球第20位。

而碧桂園(02007-HK)的楊惠妍悄無聲息地超越前首富王健林，上升至中國內地第四，全球第30，財富凈值達到286億美元。王健林則以254億美元位列內地第五。

本文來自華爾街見聞

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