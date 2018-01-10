剛剛，“債王”宣告25年美債牛市壽終正寢

日本央行的“小動作”成了壓垮駱駝的最後一根稻草。資深市場人士稱美債進入熊市。

美東時間本周二午間，“債券之王”格羅斯目前任職的駿利亨德森投資公司官方Twitter發帖，引述格羅斯評論稱，債券熊市今天得到確認。5年和10年期美債25年的長期趨勢線被打破。

這意味著，格羅斯認定，長達25年的美債牛市就在本周二壽終正寢。

去年年初格羅斯曾預計，若10年期美債收益率突破2.6%，就意味著債市熊市到來。去年10月，他又說，若10年期美債收益率持續超過2.4%，就讓他確信美債牛市逆轉了。

而繼格羅斯之後又一位獲得“債券之王”稱號的DoubleLine 首席投資官Gundlach一個月前就預計，10年期美債收益率未來四年看漲至5%-6%。若30年期美債收益率漲50個基點，意味著債市牛市行情結束。

金融博客Zerohedge提到，Gundlach青睞的利率走向指標——銅/金比已經突破了趨勢線有一陣子了。

在公布格羅斯上述評論以前，基準10年期美國國債收益率十個月來首度升破2.5%，美國2年和30年期國債收益率曲線創2016年11月美國大選當月以來新高。

華爾街見聞稍早提到，在本周二日本央行公布調整購債後，美債價格進一步跌向熊市。

北京時間本周二早間，日本央行宣布，削減部分長期限國債的購債規模。日元應聲走高。到當晚，日元兌美元漲至112.43，創本月4日以來新高。但美債的反應顯然更大。

彭博報道援引前日本央行官員Junko Nishioka評價稱，此次日本央行的行動並沒有任何新的政策暗示。但這引起交易者不安，投資者本來就預計日本央行長期來看會讓超級寬松的貨幣政策回歸正常。

其實即便沒有日本央行周二的購債調整，隨著美聯儲今年逐步加息和縮表，投資者也在為日本央行和歐洲央行削減寬松做準備。今年美國國債收益率一直穩步走高。

在上月全球央行密集公布決議的一周，華爾街見聞文章提到，在美聯儲加息和縮表政策引導下，英國、加拿大、捷克、韓國、墨西哥和土耳其都在去年開啟了加息周期，今年堪稱全球的“緊縮元年”。

本文來自華爾街見聞

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