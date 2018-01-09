【港股解碼】莊皇集團公司IPO：香港裝潢行業的“黑與白”

裝潢行業快速發展，機遇中面臨挑戰

過去幾年房地産熱潮的逐步興起，建築裝潢行業進入了高速增長階段。

隨著建築裝潢行業的不斷發展，市場被不斷細分、裝修業務也愈漸專業，大大小小的建築裝潢公司如雨後春筍般掙紮出土而生，而隨著建築裝潢公司日益增多，諸多不利影響漸漸浮出水面，比如惡性競爭、利潤低薄等，衆多建築裝潢公司面臨著前所未有的挑戰及壓力。

首日開盤上漲9.62%

當裝潢市場格局面臨著挑戰之時，莊皇集團公司（08501-HK）于2018年1月4日在香港交易所創業板迎來首日交易。

據悉，莊皇集團公司以提供室內裝潢解決方案爲主業務，專注爲位于香港甲級寫字樓的客戶提供室內裝潢業務。具體服務內容包括，對裝潢項目的項目實施、管理、協調、品質控制以及與客戶及參與項目的其他專業顧問（包括室內設計師、工料測量師及建築師）密切合作。

莊皇集團公司在交易首日以9.62%幅度收紅，迎來“開門紅”，並且當日，直衝階段高點2.12港元/股，看來，港股投資者對該公司的上市存有滿滿的期待，但是劇情似乎很快發生反轉，好態勢的延續並不持久，截至今日收盤，股價已回落到上市首日開盤價附近。

香港裝潢業前景可期

該公司主要客戶面向香港辦公寫字樓，我們不妨看一下香港裝潢業的競爭格局。由于裝潢行業與建築行業增長的同向性，一般建築工程增加時，對裝潢工程的需求就會增加。

據公開數據統計，2016年，住宅、寫字樓、商業樓宇以及工業寫字樓裝潢行業總值約爲216.7億港元，相比2012年，年複合增長率同期比對約爲7.9%。鑒于香港整體經濟狀況普遍良好，預期2017年至2021年複合增長率約爲7.9%，預期2021年裝潢行業總值約爲318.85億港元。

另一方面，香港甲級寫字樓的空置率預計將會有一定幅度的下降，預計在2017年到2021年之間下滑0.8%。隨著甲級寫字樓的預期降低，香港地區爲實現辦公區域的高利用率，未來，將會有越來越多的租戶選擇重新安排辦公區域的布局，這可能成爲未來引領辦公裝潢行業在香港走高的一個因素。總體來看，香港裝潢業前景還是一片光明的，但是行業內部風險依舊不能忽視。

競爭日趨激烈：隨著建築行業的蓬勃發展以及建築行業相對較低的進入門檻，提供裝潢服務的供應商數量不斷增多，競爭對手間的價格競爭日趨激烈。

成本日漸提升：這主要受裝潢工人數量減少的影響（香港地區年輕人不願意進入該行業，而原本裝潢工人老齡化日趨嚴重），裝潢工人的薪資因而提升，對于建築裝潢業來說，無疑提升了用人成本。

客戶議價能力提高：該公司面向的客戶群體主要爲寫字樓、辦公區、商鋪及酒店，這些客戶一般具有規模較大的性質，因而議價能力相對較強。這也許是影響公司收益的一個弊端，但從另一個角度來看，大規模客戶可以達成長期合作機會，有利于公司客戶源的穩定以及收益的穩定。

行業間差距小，市場占有率有待提升

鑒于香港寫字樓裝潢市場的分散性，目前並未形成一家獨大的格局，根據2016年數據統計，前三大寫字樓裝潢公司的市場份額占香港總體寫字樓裝潢公司的8.11%，足以看出行業內部的分散性，而莊皇集團公司以2.98%的市場份額（按2016年數據統計）位居香港寫字樓裝潢首位。

莊皇集團公司在香港裝潢市場雖處于領先地位，但與僅次于該公司的兩家公司市場占有率相比，三家市場份額幾乎相近，競爭激烈的市場讓莊皇集團公司被超越的危機時刻存在。

該公司爲了增強在香港市場甲級寫字樓裝潢行業的市場領先地位，做出了布局與計劃。

1.擴大項目管理及客戶服務團隊。

2.繼續改進公司的項目實施系統，並開發全新的管理系統及技術。

3.尋求合適的收購、合作以及投資機會。

無論是哪個行業，無論是哪個領域。隨著科技的不斷發展，行業內激烈的競爭也日益加劇，對于未來香港裝潢業格局的變化，以及哪家公司能“一手遮天”，我們且行且看。

■ 作者：王潤萍

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