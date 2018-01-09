【港股解碼】涪陵榨菜5萬噸蘿蔔項目叫停的背後：還是個做榨菜的

榨菜之鄉美名揚

還記得上世紀90年代前後家中常備的涪陵榨菜嗎？

涪陵民間常言："好看不過素打扮，好吃不過鹹菜飯"。新中國成立初期，1953年，涪陵榨菜就被國家納入二類物資管理，由中商部計劃調撥，成爲定量供應各省、市、自治區以及軍需、出口的主要商品。

而1995年，涪陵被命名爲“中國榨菜之鄉”，從此這裏的榨菜行業更加一發不可收拾，産品傳運到國內各省市，幾乎每家小超市的食品區都可以找到涪陵榨菜的影子。到了2008年，已經家喻戶曉的涪陵榨菜順理成章地被列入“國家級非物質文化遺産”保護名錄。榨菜之鄉已揚名天下。

總結來看，涪陵榨菜的走紅源自它的貨真價實、價廉物美，是價格較低的大衆食品，而且還算得上是高營養、低熱量，因此老少婦孺皆宜。但環境是不斷變化的，在民衆的生活水平、購買力提高時，就像是經濟學中的“吉芬商品”，相對價格降低了，對之購買的意願反而沒有提高。

多元化出師不利

最新消息稱，涪陵榨菜在遼甯錦州投資7.6億元建設的5萬噸蘿蔔生産線項目宣布暫停。分析認爲，蘿蔔生産線項目的初衷在于擺脫對單一榨菜品類的依賴，擴大生産線，但是在實施過程中並沒有取得實質性進展，由于制作過程中存在的腌制液、生産廢水、廢渣等因素，産生了環保問題成爲阻礙之一。

查閱涪陵榨菜近年財報發現，2010~2015年，榨菜營收占其總營收的比例均超過90%，2016年占比則爲87.93%。2014年開始推出了海帶絲、蘿蔔幹等新品，但效果一般，至2017年上半年，榨菜業務營收6.71億元，依然占到總營收的84.64%。

圖爲2017年上半年涪陵榨菜部分分産品營業收入及占比，圖源：涪陵榨菜2017半年報

所以，“涪陵榨菜就是做榨菜的”這一基本定位在未來幾年依然不會一下子改變，其他分産品如蘿蔔、泡菜、醬油雖然同比增速普遍達到60%以上，遠超榨菜的23.69%，但是由于所占比重較低，難以撐起公司的“大盤”。加上被給予厚望的7.6億元蘿蔔生産線被暫停，涪陵榨菜的多元化戰略出師不利。

單一定位更沒有退路

從整個行業來看，榨菜、泡菜的生産地主要集中在重慶、四川、浙江等地，區域特征明顯，容易發生外部規模經濟和生産力的相互滲透，准入門檻低，所以整體利潤率都不高，是一個完全競爭市場。烏江以外，其他出名的品牌還包括惠通、銅錢橋等，隨著消費市場升級，榨菜、泡菜行業的市場集中度正在逐年提升。

因此，隨著人均收入的提升，如果榨菜、泡菜行業視之爲機遇，不停留在低檔的“吉芬商品”的定位，繼續堅定的實行多元化、多價位、多口味，細分升級，滿足高中低各個消費層次的消費需求，那麽，行業依然會有很大的發展空間。

作者：張欣然

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