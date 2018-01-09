1/9美股開盤前你必須知道的五件事

鉅亨網新聞中心 2018年1月9號19點21分

一、離岸人民幣日內跌逾 350 點 在岸人民幣創逾一周新低

今日（1 月 9 日）午後，離岸、在岸人民幣雙雙大跌，其中離岸人民幣兌美元跌破 6.53 關口，日內累計跌逾 350 點；在岸人民幣兌美元官方收盤價報 6.5207，創逾一周新低，較上一交易日官方收盤價大跌 251 點。

對於今日人民幣的大跌，有報導稱這是由於央行近期通知中間價報價行暫停逆周期因子。事實上，去年 12 月中下旬以來，人民幣對美元匯率顯著走強，從 12 月 19 日至 1 月 8 日，在岸和離岸人民幣兌美元累計升至幅度均超過 1100 點。隨著中國經濟基本面改善，在人民幣匯率市場化改革大方向下，需密切留意改革的進一步推進。

二、騰訊突破 440 港元創歷史新高 恆指再創十年新高

騰訊控股今日收盤上漲 1.19%，報 443.8 港元，再創歷史新高。這也是騰訊股價連續第六個交易日上漲。香港恆生指數開盤不久就突破 31000 點，收盤漲幅為 0.36%，報 31011 點，再創十年新高。

隔夜谷歌、亞馬遜、微軟、Netflix 及 Facebook 等美國科技股創收盤均紀錄新高；消息面上，媒體報導稱，騰訊已就收購緬甸社交網站 MySQUAR 事宜進行接洽，如果項目落地，那麼這將成為騰訊在海外社交領域的一個重要布局。作為港股權重股，騰訊的持續上漲也有助於提振整個市場的情緒，恆指今日已是連續第 11 個交易日上漲。

三、數位貨幣集體暴跌的原因找到了：主流交易平台剔除韓國報價

昨日數位貨幣集體大跌，在 CoinMarketCap 平台上市值排名前十的數位貨幣中，比特幣跌破 15000 美元關口，暴跌近 15%，以太幣跌逾 9%，其餘八大數位貨幣 24 小時內跌幅接近或超過 20%。在暴跌之初，市場普遍將原因指向韓國監管加強。不過到了北京時間周二凌晨，更加直接的原因終於找到了，是因為 CoinMarketCap 從網站上剔除了來自韓國交易所的多個數位貨幣報價，包括比特幣、以太幣和瑞波幣等主要幣種。

韓國市場對數位貨幣的交易和價格頗有影響力，有分析師估計，全球約有 21% 的比特幣交易量是在韓國發生。而 CoinMarketCap 也提到，之所以剔除韓國交易所報價，就是因為其價格與其他地區偏離較大。因此韓國市場的動態對於關注數位貨幣的人來說，尤其需要留意。

四、宣布布局區塊鏈 A 股遊戲第一股漲停

A 股遊戲第一股游久遊戲昨日宣布，將布局區塊鏈遊戲業務，旗下子公司游久網率先上線區塊鏈遊戲頻道，並將在區塊鏈頻道內接入區塊鏈遊戲產品。公司將全面投入區塊鏈遊戲產品研發，同時也會尋求優質區塊鏈遊戲產品。今日午後，游久遊戲股價突然發力並封住漲停。

隨著數位貨幣新年暴漲，大洋彼岸的美股市場對區塊鏈概念股空前熱情。繼去年底迅雷因涉及區塊鏈相關業務而股價一度大漲後，近期人人網和中網載線也上演着同樣的故事。游久遊戲今天股價的變動，也在提醒着投資者需要注意這股風潮向 A 股市場的蔓延。

五、短短五個交易日 標普 500 就逼近了大摩年終目標價

摩根士丹利對標普 500 指數今年底的目標價是 2750 點，但隨著美股持續的刷新新高，標普 500 指數昨日已漲至 2747.70 點，距離這一目標位僅一步之遙，而期間所用的時間僅僅為五個交易日。

事實上美股漲勢已經超出了不少分析師的預期，在去年底，標普 500 指數已經超過滙豐 2650 點的 2018 年終目標位。美股持續大漲帶來的問題是，超買現象也日益嚴重，有統計顯示，目前超買情況接近網路泡沫前的水平，因此更需警惕市場的反轉。

『新聞來源／華爾街見聞』