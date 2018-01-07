最高漲近5倍！細數2017年美股十大"妖股"邏輯

摘要：開發新藥、名人背書、巨頭收購、基金增持——這些動輒一年累漲三四倍的「妖股」，其實各有各的上漲邏輯，並且大部分「妖股」背後都有紮實的財報數據支撐。

截至 2017 年收官，美股創下多項紀錄：最長連漲紀錄、史上最低波動率、空前高漲的市場情緒等等。標普 500 指數更是全年上漲，創下 12 個月無一下跌的紀錄。

在這場集體狂歡浪潮中，哪些個股漲幅拔得頭籌？根據 Google Finance 顯示的漲幅龍虎榜，我們列出了以下十家漲幅最為兇猛的「妖股」。

儘管動輒 300-400% 的漲幅略帶「妖氣」，但這些股票中的大部分確有上漲的理由。開發新藥、名人代言、巨頭收購、基金增持，除此之外，絕大多數「妖股」背後都有著紮實的財報數據作為支撐。

1. Madrigal Pharmaceuticals：全年累漲 475%

生物製藥公司 Madrigal Pharmaceuticals 股價自去年 9 月以來一路飆漲，全年累計漲幅 475%。

Madrigal Pharmaceuticals 主要從事心血管、代謝和肝病藥物的研發。2017 年該公司股價最明顯的兩波上漲分別出現在 9 月底和 12 月初，均與其正在研製的新藥 MGL-3196 的臨床試驗進展有關。MGL-3196 是一種同類首款口服的肝臟導向甲狀腺激素受體β- 選擇性激動劑，Madrigal 認為，MGL-3196 具有廣泛的治療潛力，包括改善代謝綜合徵和脂肪肝疾病。

9 月 19 日，該公司宣布，獨立的數據安全監控委員會舉行了預定的第二次會議，旨在評估 MGL-3196 治療雜合子型家族性高膽固醇血症 (HeFH) 和非酒精性脂肪性肝炎 (NASH) 的 2 期臨床試驗。委員會為兩項研究「大開綠燈」，建議兩項研究繼續進行，且無需修改協議。

12 月 6 日，該公司宣布，在非酒精性脂肪性肝炎患者中進行的 2 期臨床試驗獲得了積極的結果。

除此之外，基因治療公司 Sangamo Therapeutics、靶向藥物研發公司 Ignyta 等多隻生物科技及製藥股年內同樣實現翻倍甚至數倍增長。

2. Straight Path Communications：全年累漲 401%

小型無線創業公司 Straight Path Communications 在去年成為了電信巨頭的爭奪目標。該公司擁有 28GHz 和 39GHz 頻譜，能夠在 5G 網路開發中獲得優勢。為了爭奪收購該公司的機會，Verizon 和 AT&T 掀起了一場投標戰，競相提高目標價，令 Straight Path Communications 股價在四五月份一路攀升。最終 Verizon 以高達 31 億美元的價格收購了 Straight Path Communications 及其頻譜授權。

3. Weight Watchers：全年累漲 300%

健康減重機構 Weight Watchers 的股價幾乎全年都處於上漲通道中。這家公司去年的業績相當亮眼，季報數據屢次超過分析師預期中值。去年 11 月，該公司預計全年盈利增幅將達 65%。

脫口秀女王 Oprah Winfrey 的名人光環也是股價上漲的主要助力之一。2015 年 10 月 19 日，Oprah Winfrey 宣布入股 Weight Watchers，控股比例達 10%。此後女王就成了這家公司的股東兼產品代言人，並發揮了巨大的影響力。《財富》雜誌調侃道，無論何時 Winfrey 公布了有關自己「減肥大計」的新進展，這家公司的股票都會漲一波。

4. Exact Sciences：全年累漲 292%

Exact Sciences 是一家專注於早期發現和預防結腸癌的分子診斷公司。該公司開發了一種稱為 Cologuard 的測試方法，並已經將其商業化。這種測試方法是美國 FDA 批準的首個非侵入性的結腸直腸癌檢測。

去年 5 月份，Exact Sciences 曾遭遇做空機構香櫞的狙擊。香櫞稱 Cologuard 為「劣質產品」，並預言公司股價很快會遭到腰斬，但華爾街並未太過在意這份做空報告。5 月底，有消息稱美國最大的健康保險公司之一 UnitedHealth 將從 7 月 1 日起覆蓋 Cologuard 檢測，但 UnitedHealth 隨後拒絕了覆蓋這一檢測，理由是缺乏足夠的證據證明這種檢測方式相對於傳統結腸鏡檢查的準確性。

10 月，該公司公布的三季報顯示，當季凈虧損 2690 萬美元，虧損幅度年增率縮小 28.8%。當季收入年增率增長 158% 至 7260 萬美元，高於路透分析師預期中值 6500 萬美元，主要原因是 Cologuard 當季需求年增率增長超一倍。同時，該公司將 2017 年全年收入預測從此前的 2.3-2.4 億美元上調至 2.54-2.57 億美元。

5. Scientific Games：全年累漲 266%

Scientific Games 是一家遊戲和博彩企業，主要開發基於技術的遊戲和博彩產品及服務。儘管該公司去年利潤增長且負債狀況改善，但股價漲幅還是超出了大部分分析師的預期。據 FactSet 統計，直到 8 月底，大部分投行給予該公司股票的評級仍然是持有。隨後的幾個月中，多個分析師不同程度地上調了該公司的評級或目標價。據 Zacks 統計，目前分析師給予該公司的共識評級為「買入」，目標價 42.2 美元每股。

11 月 1 日，該公司公布的財報顯示，第三季收入 7.69 億美元，年增率增長 6.8%，略高於 Zacks 分析師預期中值 7.49 億美元；每股盈利 0.66 美元，Zacks 分析師預期中值 0.44 美元。

此外，多個對沖基金在去年增持了該公司。Ameritas Investment Partners Inc.、LS Investment Advisors LLC 分別於二第三季在原有持股基礎上增持，Bayesian Capital Management LP、First Quadrant L P CA 和 Teacher Retirement System of Texas 則分別於二第三季購入新股。截至目前，該公司總計有 63.95% 的股份被機構投資者和對沖基金所持有。

此外，2017 年美股博彩股整體表現不俗，多隻個股跑贏大盤。

6. Universal Display：全年累漲 201%

Universal Display 是一家 OLED 核心專利及材料供應商。2017 年，該公司的四次財報數據均超出分析師預期，每一次財報公布次日股價都實現了兩位數漲幅。此外，蘋果今年將推出的新品中很可能包括一款配備 OLED 屏幕的 iPhone，這對於包括 Universal Display 在內的整個 OLED 產業都是相當利多的消息。

華爾街見聞海外脫水研報《京東方入局，OLED 大戰下，這家公司才是最終贏家》此前提及，12 月初，Universal Display 宣布其與京東方簽署了多年的專利許可及材料供應協議，這份長期合約從側面證明了公司在 OELD 領域強大的知識產權地位。此外，該公司與三星的相關合約於年底到期，相關的談判也一直在進行。德銀預計，該公司與三星的合約最終也將續簽。

截至目前，Universal Display 超六成股份被機構投資者所持有。

7. Puma Biotechnology：全年累漲 200%

Puma Biotechnology 是一家生物製藥企業，專注於抗癌新藥的研發和商業化。

去年 12 月，Puma Biotechnology 被納入那斯達克生物技術指數 (NASDAQ:NBI)。

此外，有觀點認為 Puma Biotechnology 可能在未來成為巨頭收購的潛在標的。加拿大皇家銀行分析稱，許多大型生物技術企業在未來幾年將面臨專利危機和增長放緩的問題，彌補收入來源和刺激增長的需要可能會促使這些企業在未來發起併購。

8. Restoration Hardware：全年累漲 177%

家具零售商 Restoration Hardware 去年二第三季的盈利均大幅增長。該公司 17 年二季報數據大超分析師預期，令公司股價單日大漲 45%。公司第二季每股盈利 0.65 美元，高於分析師預期的 0.47 美元。第三季收入 5.92 億美元，年增率增長 7.9%；每股盈利 1.04 美元，年增率增長 420%，均符合分析師預期。

Zacks 分析師預計，第四季該公司銷售額將達 6.74 億美元，年增率增長 14.9%。

9. Square：全年累漲 151%

Square 是推特 CEO Jack Dorsey 旗下的行動支付公司。去年 11 月，據科技媒體 TechCrunch 率先報導，Square 正在 P2P 支付應用 Square Cash 中測試比特幣買賣的新功能，但個人和商家還不能發送或接收比特幣。

10. Shopify：全年累漲 136%

電商平台 Shopify 在過去幾年中增長勢頭相當強勁，2015 年和 2016 年收入年增率增速分別為 95% 和 90%，分析師預期 2017 年增速將為 70%。與此同時，Shopify 正相當激進地擴張新的「生態系統」，包括用於儲存消費者支付數據的 Shopify Pay，一個銷售點讀卡器，為買方提供的批發渠道，以及讓開發人員將 Shopify 平台整合到他們的應用程序中的新的 API。

（圖片來源：Howmuch.net）

『新聞來源／華爾街見聞』